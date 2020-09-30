"Позади 8-часовая операция": Юрий Луценко борется с онкологией

Политик сообщил, что впереди его ждет еще одна серьезная процедура

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко признался об онкологическом заболевании и рассказал о своем лечении.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, впереди его ждет химиотерапия.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия. Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и какие мы вместе сильные", – написал Луценко.

Также он призвал своих врагов не расслабляться и пообещал, что останется в политике и никуда и недуг ему в этом не помешает.

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Как сообщали новости "Сегодня", у бывшего соратника Луценко пятого президента Украины Петр Порошенко подтвердили коронавирус. По его словам, ему пришлось отменить поездки по Украине и теперь он на больничном.

Ранее онколог Андрей Якобчук нам рассказывал, какой овощ лучше всего предотвращает рак. По его словам, именно помидор снижает вероятность возникновения этой страшной болезни. Это подтверждают многочисленные исследования.

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