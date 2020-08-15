Посол: Путин никогда не пойдет навстречу Украине по некоторым вопросам

Пока в Украине рассматривают варианты с отказом от "минского формата", переговоры по Донбассу пока не дают ощутимого результата. Президент РФ Владимир Путин никогда не пойдет навстречу Украине по определенными вопросам, которые идут вразрез с его целями. Посол Украины во Франции Олег Шамшур считает, что "минский процесс" и "нормандский формат" в ближайшее время не помогут достичь мира.

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Об этом он рассказал в интервью изданию "Тиждень".

"Я выскажу свое личное мнение, которое сформулировал еще до того, как был назначен послом во Францию. Минские соглашения с нашей стороны – это компромисс, и компромисс вынужденный. Во-вторых, что касается нынешнего этапа. Я считаю, что Минские соглашения все еще являются полезной платформой для контактов, для достижения договоренностей по некоторым вопросам – таких, как освобождение пленных, решение гуманитарных проблем и т.д.", – сказал он.

Шамшур отметил, что последний саммит "Нормандской четверки" в Париже подтвердил, что можно достигать определенных договоренностей, но и дал понять, что это максимум, что можно выжать из этих переговоров.

"Есть сферы, где для относительно положительного результата требуется минимум доброй воли со стороны Кремля. Впрочем, в Париже Путин дал совершенно четко понять: есть вопросы, где он никогда не пойдет навстречу Украине. И они принципиально важны для нас, поскольку касаются суверенитета. Как всегда, месседж Путина был направлен и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию. Любой компромисс на Донбассе, который не соответствует целям Путина, будет восприниматься им как поражение, он не сможет его "продать" своим фанам в России. Надо понимать, что по принципиальным вопросам мы не можем ожидать положительных сдвигов, потому что наши и российские позиции диаметрально противоположными. Это неприятная, но честная реальность, которая свидетельствует о невозможности достичь мира на приемлемых для Украины условиях в короткой или даже среднесрочной перспективе", – отметил посол.

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Как известно, "нормандский саммит" должен был состояться еще весной в Берлине на уровне лидеров государств. Но до сих пор встреча не проходит из-за того, что не выполнены договоренности парижского саммита – процесс тормозила Россия. В то же время вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временной оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что "Нормандия" может состояться уже в августе. При этом у Путина отреагировали на заявления Киева по новой "нормандской встрече".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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