После инцидента в Сирии Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих солдат

США будут защищать своих войска в Сирии при любой угрозе их безопасности.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, – пишет "Интерфакс".
"Мы предупредили россиян, что их поведение опасно и неприемлемо... и мы оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу", – сказал он, комментируя инцидент с российским военным патрулем и американскими военнослужащими в Сирии.
Действия российского военного патруля Хофман оценил как "намеренно провокационное и агрессивное поведение". В то же время он отметил, что США "ожидают возвращения к рутинной и профессиональной работе по предотвращению конфликтов в Сирии".
Чиновник добавил, что американские военные "избегают конфликтов с российскими войсками в Сирии во времени и пространстве при проведении операций", и заявил, что Пентагон приветствовал "профессионализм и сдержанность" американских военных в ходе инцидента.
В Белом доме действия российских военных назвали небезопасными и непрофессиональными. Ситуацию обсудили начальники штабов двух армий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал инцидент в Сирии. По его словам, уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.
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