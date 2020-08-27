В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент между военнослужащими РФ и США в Сирийской Арабской Республике. Он ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.

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"Был телефонный разговор по линии начальников генштабов", – сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.

Ранее в Белом доме заявили, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга (предотвращения случайных столкновений войск двух стран – Ред.) в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, пострадали военнослужащие США.

Как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота, инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик, где "российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины".

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В среду состоялся телефонный разговор руководителя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, говорится в заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл. Она отметила, что генералы в соответствии с предыдущей практикой согласились не разглашать конкретные детали разговора.

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Также сообщалось, что в Сирии расстреляли из гранатомета российских военных.

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