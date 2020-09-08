"Порвала на границе паспорт": Колесникову пытались насильно выдворить из Беларуси

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова, которую задержали пограничники, не по своей воле выезжали в Украину из Беларуси.

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Об этом написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, Колесникова намерено отказалась пересекать границу с Украиной.

"Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", – написал Геращенко.

В свою очередь российский оппозиционер Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook написал, почему Колесникову не удалось выдворить из Беларуси.

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"Сама Украина уже заявила о "недобровольности" этой попытки. Схема понятна: хватают человека посреди Минска, везут на границу, а дальше все зависит только от него самого. Мария отказалась от такой принудительной эмиграции, порвала на границе паспорт, чтобы ее нельзя было выкинуть из страны, и была задержана, сломав планы Лукашенко. Теперь он будет ломать ее саму", – написал он.

Напомним, в Минске около 10:05 утра в понедельник, 7 сентября, возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов Координационного совета – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Их местонахождение также было неизвестно.

Сегодня же стало известно, что Кравцов и Родненков попали на территорию Украины. Однако в погранведомстве Беларуси заявили, что якобы оба оппозиционера были задержаны украинскими пограничниками.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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