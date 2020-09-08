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Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова задержали в Украине – Минск

8 сентября, 11:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Белорусы были задержаны в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух стран

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны Госпогранслужбой Украины. Об этом после сообщения о задержании члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой сказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает ТАСС.

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"Кравцов и Родненков задержаны в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств", - сказал Бычковский.

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Ранее белорусские пограничники рассказали, что Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль. После оформления транспортное средство – BMW – Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства.

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По какой причине Колесникова покинула транспортное средство, неизвестно. Она была задержана.

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Как известно, в понедельник утром в Минске неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

На связь, помимо Колесниковой, перестали выходить еще двое членов Координационного совета – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Госпогранслужба Украины
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