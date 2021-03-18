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Порошенко призвал Зеленского не упустить шанс с Байденом

18 марта, 01:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Нардеп заявил, что сейчас лоббирует телефонный разговор президентов Украины и США

Пятый президент и действующий народный депутат Петр Порошенко уверен, что новый глава США Джо Байден – большой шанс для Украины и призвал президента Владимира Зеленского не упустить его.

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Об этом Порошенко заявил в Facebook на фоне последнего доклада разведки США о вмешательстве России в выборы.В то же время он опасается, что Офис президента может не воспользоваться этой возможностью.

"Мяч на стороне Зеленского. От его действий зависит, не потеряет Украины стратегическое партнерство с США, жизненно, подчеркиваю, жизненно необходимо для нас, чтобы выстоять в войне с Россией", – написал Порошенко.

По его словам, он по своим связям сейчас лоббирует телефонный разговор Байдена с Зеленским.

Пятый президент считает, что чтобы заслужить доверие Соединенных Штатов Зеленскому надо, в частности, предъявить обвинение "российскому агенту" Андрею Деркачу, которого США ранее обвинили во вмешательстве в свои выборы; а также привлечь к ответственности олигарха Игоря Коломойского, "очистить Офис президента от российского крота", слившего операцию с "ЧВК Вагнера" и провести реформы.

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При этом Порошенко обвинил Офис президента в инспирировании скандала с "пленками Деркача", на которых мужчины с голосами, похожими на Путина и Порошенко, обсуждают будущие переговоры о Донбассе, перспективы введения туда миротворцев, при этом обмениваясь любезностями в конце разговора.

Как утверждал Деркач, разговор Путина с Порошенко состоялся 30 апреля 2015 года – через два месяца после ожесточенных боев за Дебальцево.

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"Вчера американская разведка официально заявила, что народный депутат Украины Андрей Деркач связан с российскими спецслужбами и является агентом Кремля. Что он по заданию Путина вмешивался в ход избирательной кампании в США. И распространял с этой целью сфабрикованы фейки в отношении меня и Байдена", – написал Порошенко.

По его мнению, в течение последнего года Вашингтон уже неоднократно посылал украинскому руководству сигналы по Деркачу, и теперь, после публичного заявления и санкций, ожидает ответных действий от украинских властей.

Напомним, 16 марта национальная разведка США рассекретила доклад, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы с участием украинских граждан, в частности нардепа Андрея Деркача.

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Кроме того, на следующий день Байден в интервью одному из изданий назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Ранее адвокат Петра Порошенко заявил, что украинские правоохранители зарегистрировали два уголовных дела – против его клиента и президента США Джо Байдена.

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санкции Владимир Зеленский Деркач Петр Порошенко Джо Байден
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