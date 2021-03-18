Порошенко закликав Зеленського не упустити шанс із Байденом

Нардеп заявив, що зараз лобіює телефонну розмову президентів України і США

П'ятий президент і чинний народний депутат Петро Порошенко впевнений, що новий глава США Джо Байден – великий шанс для України і закликав президента Володимира Зеленського не упустити його.

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Про це Порошенко заявив у Facebook на тлі останньої доповіді розвідки США про втручання Росії у вибори.

Водночас він побоюється, що Офіс президента може не скористатися цією можливістю.

"М’яч на стороні Зеленського. Від його дій залежить, чи не втратить Україна стратегічне партнерство із США, життєво, наголошую, життєво необхідне для нас, аби вистояти у війні з Росією", – написав Порошенко.

За його словами, він за своїми зв'язками зараз лобіює телефонну розмову Байдена із Зеленським .

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П'ятий президент вважає, що щоб заслужити довіру Сполучених Штатів Зеленському треба, зокрема, висунути обвинувачення "російському агенту" Андрію Деркачу, якого США раніше звинуватили у втручанні в вибори; а також притягнути до відповідальності олігарха Ігоря Коломойського, "очистити Офіс президента від російського крота", який злив операцію з "ПВК Вагнера", і провести реформи.

При цьому Порошенко звинуватив Офіс президента в інспірації скандалу з "плівками Деркача", на яких чоловіки з голосами, схожими на Путіна і Порошенка, обговорюють майбутні переговори про Донбас, перспективи введення туди миротворців, при цьому обмінюючись люб'язностями в кінці розмови.

Як стверджував Деркач, розмова Путіна з Порошенком відбувся 30 квітня 2015 року – через два місяці після запеклих боїв за Дебальцеве.

"Вчора американська розвідка офіційно заявила, що народний депутат України Андрій Деркач пов'язаний із російськими спецслужбами і є агентом Кремля. Що він за завданням Путіна втручався у хід виборчої кампанії у США. І розповсюджував з цією метою сфабриковані фейки щодо мене і Байдена", – написав Порошенко.

На його думку, протягом останнього року Вашингтон вже неодноразово посилав українському керівництву сигнали щодо Деркача, і тепер, після публічної заяви і санкцій, очікує відповідних дій від української влади.

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Нагадаємо, 16 березня національна розвідка США розсекретила доповідь, у якій Росію звинуватили у втручанні в американські вибори за допомогою українських громадян, зокрема нардепа Андрія Деркача.

Крім того, наступного дня Байден в інтерв'ю одному з видань назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

Раніше адвокат Петра Порошенка заявив, що українські правоохоронці зареєстрували дві кримінальні справи – проти його клієнта і президента США Джо Байдена.

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