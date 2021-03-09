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Политолог: Тимошенко организовал встречу украинских политиков с патриархом Варфоломеем

9 марта, 17:21

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Офис президента выстраивает эффективную коммуникацию с Фанаром и ПЦУ, говорит Андрей Золотарев

6 марта на Фанаре состоялась встреча представителей Верховной Рады со Вселенским патриархом Варфоломеем, который получил приглашение посетить Украину. На встрече с Варфоломеем присутствовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Судя по всему, именно он и организовал результативный визит на Фанар.

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Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Андрей Золотарев.

"Варфоломей подтвердил визит на 30-летие Независимости в Украине. Судя по всему, это и было главной целью визита украинской делегации. Ничего удивительного нет. Закономерность украинской политики, когда украинский президент, избранный при поддержке преимущественно Левобережья по ходу своей каденции переплывает на Правый берег, работает и в случае президентства Зеленского", – отметил Золотарев.

Как отметил политолог, Тимошенко ранее уже показал свою эффективность в координации "Большой стройки" и регионального трека.

"Де-факто Тимошенко стал спецпредставителем президента, своего рода челноком по специальным поручениям президента. А визит на Фанар стал еще одной иллюстрацией этого факта", – подчеркнул Золотарев.

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По его словам, команда Зеленского продолжает заходить на поле "Евросолидарности", выбивая козыри из колоды.

"Конечно, массового ухода электората "ЕС" или "Голоса" под зеленые знамена не наблюдается, но уже заметно, что в этом электоральном сегменте с интересом наблюдают за президентом и его шагами: санкции против Медведчука и его окружения, подтверждение дальнейшего сотрудничества со США в оборонной сфере, теперь эффективная коммуникация с Фанаром и ПЦУ", – резюмировал политолог.

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Напомним, Вселенский патриарх подтвердил свой визит в Украину на встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа".

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