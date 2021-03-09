Політолог: Тимошенко організував зустріч українських політиків з патріархом Варфоломієм

Офіс президента вибудовує ефективну комунікацію з Фанаром і ПЦУ, каже Андрій Золотарьов

6 березня на Фанарі відбулася зустріч представників Верховної Ради з Вселенським патріархом Варфоломієм, який отримав запрошення відвідати Україну. На зустрічі з Варфоломієм був присутній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Судячи з усього, саме він і організував результативний візит на Фанар.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Андрій Золотарьов.

"Варфоломій підтвердив візит на 30-річчя Незалежності в Україну. Судячи з усього, це і було головною метою візиту української делегації. Нічого дивного немає. Закономірність української політики, коли український президент обраний за підтримки переважно Лівобережжя по ходу своєї каденції перепливає на Правий берег, працює і у випадку президентства Зеленського", – зазначив Золотарьов.

Як зазначив політолог, Тимошенко раніше вже показав свою ефективність в координації "Великого будiвництва" і регіонального треку.

"Де-факто Тимошенко став спецпредставником президента, свого роду човником зі спеціальних доручень президента. А візит на Фанар став ще однією ілюстрацією цього факту", – підкреслив Золотарьов.

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За його словами, команда Зеленського продовжує заходити на поле "Євросолідарності", вибиваючи козирі з колоди.

"Звичайно, масового відходу електорату "ЄС" чи "Голосу" під зелені прапори не спостерігається, але вже помітно що в цьому електоральному сегменті з інтересом спостерігають за президентом і його кроками: санкції проти Медведчука і його оточення, підтвердження подальшої співпраці з США в оборонній сфері, тепер ефективна комунікація з Фанаром і ПЦУ", – резюмував політолог.

Нагадаємо, Вселенський патріарх підтвердив свій візит в Україну на зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції "Слуга народу".

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