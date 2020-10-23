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Пять бутылок и "чекушка". Сколько стоят голоса избирателей в пересчете на водку

23 октября, 17:47

Игорь Серов Игорь Серов

Сейчас голос покупают за 10 бутылок водки плюс стакан

Украинскую валюту всегда привязывали к курсу доллара. Но в реалиях подкупа избирателей это не совсем интересно и показательно. Поэтому мы решили сделать иначе и привязать цену голоса избирателя к цене водки.

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Мы подсчитали, сколькими условными "поллитрами" расплачивались и расплачиваются с избирателями скупщики голосов в разные времена на разных выборах.

За основу цены бутылки водки на момент выборов мы взяли даные Госсттата.

Например, сейчас, по данным Госстата, самая дешевая бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 92 грн. 55 коп. (не путать с крепкими напитками, содержание спирта в которых приближается к 40%, они соответственно стоят дешевле.

Сколько стоили голоса на разных выборах

Подробнее о том, как менялись тенденции во времена разных избирательных кампаний – в инфографике:

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Какой самый масштабный подкуп сегодня

На днях в Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей. Силовики установили, что глава местной избирательной комисии и местный житель получили более 1 млн.270 тыс для скупки голосов в поддержку одного из кандидатов в мэры на предстоящих местных выборах.

"Во время следственных действий были изъяты 45 тыс. долларов (более 1270 тыс. грн.), которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на должность одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1 тыс. грн", – сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, зачастую те, кто продают свои голоса, тратят свою выручку на спиртное.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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водка Украина подкуп избирателей местные выборы

Источник: Сегодня

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