Подкуп на выборах. Что говорит Уголовный кодекс и кого реально наказали

Уголовный кодекс Украины содержит четыре статьи, которые предусматривают уголовное наказание за нарушение избирательного законодательства. В частности, предусматривается максимальное лишение свободы сроком до 10 лет, а за подкуп избирателей, в частности, до 7 лет.
Но реальные наказания получают далеко не все.
Мы выяснили, как наказывали тех, кого поймали на подкупах избирателей во время предыдущих выборов. Как оказалось, некоторые решения способны удивить.
Какие статьи есть в Уголовном кодексе
Статья 157. Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя. Наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения.
Статья 158. Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей. Влечет за собой лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.
Статья 158-1. Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза. Санкция статьи предусматривает от наложения штрафа до лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Статья 158-2. Незаконное уничтожение избирательной документации или документов референдума. Наказание – от ограничения свободы на срок до 5 лет до лишения свободы на тот же срок.
Статья 159. Нарушение тайны голосования. Санкция статьи – от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.
Статья 159-1. Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума. Предусматривает от ограничения свободы на срок до 3 лет до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Статья 160. Подкуп избирателя, участника референдума. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет. Уголовной ответственности подлежат не только лица, осуществляющие подкуп избирателей, но граждане, которые отдают свои голоса за деньги.
Кто реально был наказан и за какие нарушения
Из тысяч нарушений, зафиксированных на всех выборах в истории независимой Украины, наказания в виде реальных приговоров судов получили лишь единицы.
3 сентября 2019 года. Одесская область.
За подкуп 16 избирателей во время выборов-2019 в Верховную Раду неработающая пенсионерка, инвалид была приговорена к 5 годам тюрьмы условно, с испытательным сроком на 2 года.
Следствие установило, что за свою работу она получила 3 тыс. грн, а каждому из 16 своих клиентов она единоразово заплатила от 500 грн до 1 тыс. грн.
Декабрь 2018, Одесская область.
К 5,5 годам реального срока Килийский райсуд приговорил 47-летнюю местную жительницу за подкуп избирателей.
По данным прокуратуры, женщина подыскивала людей, оказавшихся в сложном финансовом положении и платила им по 600 грн за то, что они проголосуют за одну из политсил.
Июль 2018, Черкассы.
Четверо мужчин были приговорены к 5 годам тюрьмы (условно) за подкуп избирателей в 2014-м и намерение везти около 150 безработных в Одесскую область для голосования за нужного кандидата в народные депутаты.
Проголосовать нанятые граждане не смогли, потому как автобус на выезде из Черкасс был остановлен силовиками.
Ноябрь 2015 – декабрь 2015. Белгород-Днестровский.
Судом вынесена серия из 9 приговоров фигурантам дел о подкупе избирателей. Минимальной платой избирателю была сумма в 50 грн. Именно столько в итоге заплатили избирателю за то, что дал свой паспорт для изменения прописки и последующего голосования за нужного кандидата в председатели сельсовета.
Согласно решению суда, обвиняемый, то есть, тот, кто согласился на подкуп, был оштрафован на 850 грн.
Июль 2015 года. Кировоградская область.
К году тюрьмы была приговорена неработающая пенсионерка, которая на парламентских выборах в 2014 году возле избирательного участка в селе Браиловка предложила двоим избирателям по 200 грн за голос в пользу одного из кандидатов в нардепы.
Суд приговорил женщину к условному сроку.
Справка. С начала избирательной кампании-2020 полиция зарегистрировала более 5880 заявлений и обращений о нарушениях, касающихся выборов.
С начала сентября зафиксировали более 300 подкупов избирателей. Такую цифру озвучила полиция, сообщая о нарушениях предвыборной гонки. Сейчас эти сигналы и обращения проверяются, если подтвердятся, то фигурантам может грозить до 7 лет тюрьмы.
Напомним, ранее стало известно, кто и как сможет проголосовать на местных выборах.
Также сообщалось, как правильно заполнять бюллетень
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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