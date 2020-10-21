Подкуп на выборах. Что говорит Уголовный кодекс и кого реально наказали

Некоторые соглашались участвовать в афере даже за 50 грн

Уголовный кодекс Украины содержит четыре статьи, которые предусматривают уголовное наказание за нарушение избирательного законодательства. В частности, предусматривается максимальное лишение свободы сроком до 10 лет, а за подкуп избирателей, в частности, до 7 лет.

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Но реальные наказания получают далеко не все.

Мы выяснили, как наказывали тех, кого поймали на подкупах избирателей во время предыдущих выборов. Как оказалось, некоторые решения способны удивить.

Какие статьи есть в Уголовном кодексе

Статья 157. Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя. Наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения.

Статья 158. Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей. Влечет за собой лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.

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Статья 158-1. Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза. Санкция статьи предусматривает от наложения штрафа до лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Статья 158-2. Незаконное уничтожение избирательной документации или документов референдума. Наказание – от ограничения свободы на срок до 5 лет до лишения свободы на тот же срок.

Статья 159. Нарушение тайны голосования. Санкция статьи – от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

Статья 159-1. Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума. Предусматривает от ограничения свободы на срок до 3 лет до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Статья 160. Подкуп избирателя, участника референдума. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет. Уголовной ответственности подлежат не только лица, осуществляющие подкуп избирателей, но граждане, которые отдают свои голоса за деньги.

Кто реально был наказан и за какие нарушения

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Из тысяч нарушений, зафиксированных на всех выборах в истории независимой Украины, наказания в виде реальных приговоров судов получили лишь единицы.

3 сентября 2019 года. Одесская область.

За подкуп 16 избирателей во время выборов-2019 в Верховную Раду неработающая пенсионерка, инвалид была приговорена к 5 годам тюрьмы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Следствие установило, что за свою работу она получила 3 тыс. грн, а каждому из 16 своих клиентов она единоразово заплатила от 500 грн до 1 тыс. грн.

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Декабрь 2018, Одесская область.

К 5,5 годам реального срока Килийский райсуд приговорил 47-летнюю местную жительницу за подкуп избирателей.

По данным прокуратуры, женщина подыскивала людей, оказавшихся в сложном финансовом положении и платила им по 600 грн за то, что они проголосуют за одну из политсил.

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Июль 2018, Черкассы.

Четверо мужчин были приговорены к 5 годам тюрьмы (условно) за подкуп избирателей в 2014-м и намерение везти около 150 безработных в Одесскую область для голосования за нужного кандидата в народные депутаты.

Проголосовать нанятые граждане не смогли, потому как автобус на выезде из Черкасс был остановлен силовиками.

Ноябрь 2015 – декабрь 2015. Белгород-Днестровский.

Судом вынесена серия из 9 приговоров фигурантам дел о подкупе избирателей. Минимальной платой избирателю была сумма в 50 грн. Именно столько в итоге заплатили избирателю за то, что дал свой паспорт для изменения прописки и последующего голосования за нужного кандидата в председатели сельсовета.

Согласно решению суда, обвиняемый, то есть, тот, кто согласился на подкуп, был оштрафован на 850 грн.

Июль 2015 года. Кировоградская область.

К году тюрьмы была приговорена неработающая пенсионерка, которая на парламентских выборах в 2014 году возле избирательного участка в селе Браиловка предложила двоим избирателям по 200 грн за голос в пользу одного из кандидатов в нардепы.

Суд приговорил женщину к условному сроку.

Справка. С начала избирательной кампании-2020 полиция зарегистрировала более 5880 заявлений и обращений о нарушениях, касающихся выборов.

С начала сентября зафиксировали более 300 подкупов избирателей. Такую цифру озвучила полиция, сообщая о нарушениях предвыборной гонки. Сейчас эти сигналы и обращения проверяются, если подтвердятся, то фигурантам может грозить до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, кто и как сможет проголосовать на местных выборах.

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