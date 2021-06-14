Поддержит ли "Слуга народа" второй президентский срок Зеленского? Корниенко дал ответ

Сам Зеленский еще до своего президентства заявлял, что идет только на один срок, но теперь не исключает вторую пятилетку

Партия "Слуга народа" хочет, чтобы Владимир Зеленский пошел на второй президентский срок, но все будет зависеть только от его решения.

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Об этом сказал в интервью Бабелю глав партии Александр Корниенко.

По его словам, у президентской команды сейчас один план – выполнить предвыборные обещания Зеленского и "слуг народа", сделать так, чтобы изменения достигли степени невозврата. В то же время у "слуг народа" "нет иллюзии, что все можно изменить за пять лет".

Также глава партии ответил на вопрос, поддержат ли депутаты второй президентский срок Зеленского.

"Нашу (руководства партии и фракции. – Ред.) позицию уже все, наверное, знают. Мы не против (чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. – Ред.) – мы за. Решение должно быть его личное", – сказал Корниенко.

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Он считает, что Зеленский-президент существенно отличается от Зеленского-кандидата в президенты.

"Он стал более информированным… Государственным людям знания помогают глубоко погрузиться в проблемы и начать принимать более взвешенные решения. Как в случае с решениями СНБО, они могут выглядеть эмоциональными, но на самом деле они гораздо глубже почувствовать, чем какие-то решения двухлетней давности", – резюмировал главный "слуга народа".

Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок. В то же время во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

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