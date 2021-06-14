Чи підтримає "Слуга народу" другий президентський термін Зеленського? Корнієнко дав відповідь

Партія "Слуга народу" хоче, щоб Володимир Зеленський пішов на другий президентський термін, але все залежатиме тільки від його рішення.
Про це сказав в інтерв'ю Бабелю глав партії Олександр Корнієнко.
За його словами, у президентської команди зараз один план – виконати передвиборні обіцянки Зеленського і "слуг народу", зробити так, щоб зміни досягли ступеня неповернення. Водночас у "слуг народу" "немає ілюзії, що все можна змінити за п'ять років".
Також глава партії відповів на питання, чи підтримають депутати другий президентський термін Зеленського.
"Нашу (керівництва партії і фракції. – Ред.) позицію вже всі, напевно, знають. Ми не проти (щоб Зеленський балотувався на другий термін.- Ред.) – ми за. Рішення повинно бути його особисте", – сказав Корнієнко.
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Він вважає, що Зеленський-президент істотно відрізняється від Зеленського-кандидата в президенти.
"Він став більш поінформованим... Державним людям знання допомагають глибоко зануритися в проблеми і почати ухвалювати більш зважені рішення. Як у випадку з рішеннями РНБО, вони можуть виглядати емоційними, але насправді вони набагато глибше відчуті, ніж якісь рішення дворічної давнини", – резюмував головний "слуга народу".
Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін. Водночас під час пресконференції за підсумками року своєї роботи в травні минулого року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав глава держави.
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