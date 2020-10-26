42% подсчитанных голосов: Ляшко побеждает на довыборах в Чернигове

Это несмотря на фальсификации в пользу оппонента

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко побеждает на выборах на 208-м округе по результатам подсчета 42,21% голосов.

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За Ляшко проголосовали 6 356 человек, что составляет 32,12% избирателей. За его ближайшего оппонента – "слугу народа" Анатолия Гунько – проголосовали 6 257 избирателей (31,62%). У Людмилы Давыденко – 5 754 голосов (29,08%).

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Отметим, что лидер Радикальной партии заявил о фальсификациях на округе. Конкуренты организовали избирательские сетки, из-за чего явка на некоторых участках достигала 70-80%, при том что по стране в среднем в два раза меньше.

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