Мы докажем фальсификации выборов в 208-м округе – Ляшко

Результаты выборов на 208-м округе в Черниговской области сфальсифицированы, и тому есть доказательства. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Реклама

Политик опубликовал видео в своем Facebook, где подробно объяснил, как происходил подлог голосов. По словам Ляшко, оппонент за счет купленных голосов довел явку на некоторых участках до 70-80%, при том, что средняя по стране – в два раза меньше. Политик обещает доказать связь между аномальной явкой и результатами выборов в пользу оппонента.

Также Ляшко отметил, что владеет многими доказательствами подкупа вплоть до номеров машин, на которых свозились фейковые избиратели и организаторы "каруселей".

Также глава Радикальной партии отметил, что пять опросов, которые проводились на округе, пророчили победу именно Ляшко, причем за три дня до выборов он опережал оппонента на 11%.

Подробности в видео:

Реклама

Накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что отданные за него голоса пытаются украсть.

Реклама