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Платежки уменьшатся на 500 грн: Шмыгаль рассказал о снижении цены на газ

18 января, 10:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь поставщики газа не смогут поднять цену выше той, которую установил Кабмин

Кабинет министров снизил цену на газ для населения и установил ее на уровне 6,99 грн за кубометр. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря этому платежки украинцев уменьшатся на 500 грн.

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По его словам, теперь поставщики газа не смогут поднять цену выше 6,99.

"После сегодняшнего решения цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%, а для части граждан – почти на 40%", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что установленная новая цена на 1,5 грн ниже той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 гг.

"Тогда платежки составляли в среднем 2,5-3 тыс. грн на домохозяйство, или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена будет на уровне 6,99, а это означает, что при таком же потреблении (газа) средняя платежка будет меньше где-то на 500 грн и составит 40% от сегодняшней "минималки", – заявил премьер.

Глава правительства заверил, что пенсионеры и социально незащищенные слои населения продолжат получать субсидии в полном объеме: сейчас средняя больше 1,6 тыс. грн.

Отметим, что урегулировать вопрос тарифа на транспортировку (отдельная платежка) Кабинет министров в одиночку не может – для этого требуется решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ранее представители НКРЭКУ уже обсуждали снижение цены на транспортировку газа с народными депутатами и чиновниками из правительства. Предполагается, что граничный тариф будет установлен на уровне не выше 1,79 грн за кубометр в месяц.

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тарифы платежи цена на газ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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