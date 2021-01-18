Платіжки зменшаться на 500 грн: Шмигаль розповів про зниження ціни на газ

Кабінет міністрів знизив ціну на газ для населення і встановив її на рівні 6,99 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки цьому платіжки українців зменшаться на 500 грн.

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За його словами, тепер постачальники газу не зможуть підняти ціну вище 6,99.

"Після сьогоднішнього рішення ціна на газ для українців у середньому знизиться на 30%, а для частини громадян – майже на 40%", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що встановлена нова ціна на 1,5 грн нижча за ту, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 рр.

"Тоді платіжки становили в середньому 2,5-3 тис. грн на домогосподарство, або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна буде на рівні 6,99, а це означає, що за такого ж споживання (газу) середня платіжка буде менше десь на 500 грн і складе 40% від сьогоднішньої "мінімалки", – заявив прем'єр.

Глава уряду запевнив, що пенсіонери і соціально незахищені верстви населення продовжуватимуть отримувати субсидії в повному обсязі: зараз середня більше 1,6 тис. грн.

Відзначимо, що врегулювати питання тарифу на транспортування (окрема платіжка) Кабінет міністрів самостійно не може – для цього потрібно рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Раніше представники НКРЕКП вже обговорювали зниження ціни на транспортування газу з народними депутатами і чиновниками з уряду. Передбачається, що граничний тариф буде встановлено на рівні не вище 1,79 грн за кубометр на місяць.

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