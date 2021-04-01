Перепутал Сытника и Баканова: Малюська рассказал смешную историю

Министр сменил телефон и после этого начались забавные приключения

По случаю Дня смеха и шуток министр юстиции Денис Малюська рассказал забавный случай, как он перепутал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и главу СБУ Ивана Баканова.

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Об этом он сказал Юридической газете.

По его словам, после покупки нового телефона он отдал старый своей дочке. Он разрешил ей удалить все контакты, поскольку перенес их в новый аппарат. Однако по непонятной ему причину весь список контактов на его новом телефоне тоже удалился.

"Дальше начались приключения. Для начала я проигнорировал несколько звонков от премьер-министра. Затем в одном из звонков идентифицировал (понятия не имею почему) собеседника как Ивана Баканова, который попросил о встрече на следующее утро", – сказал Малюська.

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На следующий день он удивил Баканова своим визитом в СБУ, причем глава спецслужбы из вежливости сделал вид, что он действительно просил о встрече.

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"Где-то посередине разговора до меня дошло, что собеседник никак не выглядит на инициатора встречи. Я ошибся и своим появлением выгляжу, мягко говоря, немного глупо… Я выслушал председателя СБУ, поблагодарил за советы и быстро выбежал из кабинета, чтобы выяснить, кто же меня ждет на самом деле", – говорит министр.

А в это время ему пришло сообщение, что его уже давно ждут в НАБУ, а не в СБУ.

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"Меня ждал Артем Сытник, на встречу с которым я немедленно и отправился с 20-минутным опозданием", – резюмировал министр юстиции.

Артем Сытник / Фото: НАБУ

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Малюська сравнил себя с Бэнкси и разрисовал граффити Ирпенскую колонию, чтобы распиарить выставленную на аукцион тюрьму.

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