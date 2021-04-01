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Переплутав Ситника і Баканова: Малюська розповів смішну історію

1 квітня, 14:31

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Міністр змінив телефон і після цього почалися кумедні пригоди

З нагоди Дня сміху і жартівміністр юстиції Денис Малюська розповів кумедний випадок, як він переплутав директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника і главу СБУ Івана Баканова.

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Про це він сказав Юридичній газеті.

За його словами, після придбання нового телефону він віддав старий своїй доньці. Він дозволив їй видалити всі контакти, оскільки переніс їх в новий апарат. Однак з незрозумілої йому причини весь список контактів на його новому телефоні теж видалився.

"Далі почалися пригоди. Для початку я проігнорував кілька дзвінків від прем'єр-міністра. Потім у одному з дзвінків ідентифікував (уявлення не маю чому) співрозмовника як Івана Баканова, який попросив про зустріч зранку", – сказав Малюська.

Іван Баканов
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Іван Баканов / Фото: Офис Президента Украины

Наступного дня він здивував Баканова своїм візитом в СБУ, причому глава спецслужби з ввічливості вдав, що він дійсно просив про зустріч.

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"Десь посередині розмови до мене дійшло, що співрозмовник ніяк не виглядає на ініціатора зустрічі. Я помилився і своєю появою виглядаю, м'яко кажучи, трохи по-дурному... Я вислухав голову СБУ, подякував за поради і швидко вибіг з кабінету, щоб з'ясувати, хто ж мене чекає насправді", – говорить міністр.

А в цей час йому прийшло повідомлення, що його вже давно чекають в НАБУ, а не в СБУ.

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"На мене чекав Артем Ситник, на зустріч до якого я негайно і поїхав із 20-хвилинним запізненням", – резюмував міністр юстиції.

/ Фото: НАБУ

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Малюська порівняв себе з Бенксі і розмалював графіті Ірпінську колонію, щоб розпіарити виставлену на аукціон в'язницю.

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