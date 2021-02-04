Українська
$ 28
33,64
  1. Новости политики

Паспорт в смартфоне хотят приравнять к бумажным: Рада сделала первый шаг

4 февраля, 17:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас украинцы пользуются цифровыми паспортами в рамках временного экспериментального проекта

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4355, которым предлагается приравнять электронные паспорта к бумажным. Депутаты внесли изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

Реклама

Сейчас электронными паспортами через приложение "Дія" украинцы пользуются в рамках экспериментального проекта, который утвердил 15 апреля 2020 года Кабинет министров. На сегодняшний день цифровые документы имеют около 5 млн человек.

Вот только проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и заграничного е-паспорта после 2021 года.

Сейчас депутаты на уровне закона намерены закрепить возможность для украинцев на постоянной основе использовать электронные паспорта.

В тренде
Блокировка каналов: США сделали важное заявление
Видео: Сегодня

Как объяснил "слуга народа", автор законопроекта Михаил Крячко, электронный паспорт является абсолютно безопасным, ведь на этапе его проверки происходит онлайн-запрос демографического реестра. Копия электронного паспорта предоставляется в один клик с согласия собственника, и также намного безопаснее, чем обычная бумажная.

Реклама

Если закон будет принят во втором чтении, то украинцы смогут беспрепятственно пользоваться электронными паспортами в Украине и для выезда за границу.

Ранее мы писали, после запуска пробной версии цифрового паспорта, как реагируют в магазинах и банках на электронный документ. В Минцифре отмечали, что он имеет такую же юридическую силу, как и ID-паспорт.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада паспорт е-паспорт электронный паспорт

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканалов
Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканаловВласть
Фракция
Фракция "Слуга народа" блокировала трибуну в РадеВласть
"Пошли корову трахнем..." – Гордон объяснил Егоровой и Крюковой санкции против ТВВласть
"Это тяжелое решение": Зеленский впервые отреагировал на блокировку каналовВласть
Рада приняла новый земельный закон: покупатель получит участок
Рада приняла новый земельный закон: покупатель получит участок "прицепом" к домуНедвижимость
В Украине запретили вещание трех новостных каналов. Что произошло
В Украине запретили вещание трех новостных каналов. Что произошлоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять