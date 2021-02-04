Паспорт в смартфоне хотят приравнять к бумажным: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4355, которым предлагается приравнять электронные паспорта к бумажным. Депутаты внесли изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

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Сейчас электронными паспортами через приложение "Дія" украинцы пользуются в рамках экспериментального проекта, который утвердил 15 апреля 2020 года Кабинет министров. На сегодняшний день цифровые документы имеют около 5 млн человек.

Вот только проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и заграничного е-паспорта после 2021 года.

Сейчас депутаты на уровне закона намерены закрепить возможность для украинцев на постоянной основе использовать электронные паспорта.

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Как объяснил "слуга народа", автор законопроекта Михаил Крячко, электронный паспорт является абсолютно безопасным, ведь на этапе его проверки происходит онлайн-запрос демографического реестра. Копия электронного паспорта предоставляется в один клик с согласия собственника, и также намного безопаснее, чем обычная бумажная.

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Если закон будет принят во втором чтении, то украинцы смогут беспрепятственно пользоваться электронными паспортами в Украине и для выезда за границу.

Ранее мы писали, после запуска пробной версии цифрового паспорта, как реагируют в магазинах и банках на электронный документ. В Минцифре отмечали, что он имеет такую же юридическую силу, как и ID-паспорт.

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