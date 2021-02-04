Паспорт у смартфоні хочуть прирівняти до паперових: Рада зробила перший крок

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №4355, яким пропонується прирівняти електронні паспорти до паперових. Депутати внесли зміни до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

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Зараз електронними паспортами через додаток "Дія" українці користуються в рамках експериментального проєкту, який затвердив 15 квітня 2020 року Кабінет міністрів. На сьогодні цифрові документи мають близько 5 млн осіб.

Ось тільки проєкт є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України е-паспорту і закордонного е-паспорту після 2021 року.

Зараз депутати на рівні закону мають намір закріпити можливість для українців на постійній основі використовувати електронні паспорти.

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Як пояснив "слуга народу", автор законопроекту Михайло Крячко, електронний паспорт є абсолютно безпечним, адже на етапі його перевірки відбувається онлайн-запит демографічного реєстру. Копія електронного паспорту надається в один клік за згодою власника, і також набагато безпечніша, ніж звичайна паперова.

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Якщо закон буде прийнятий у другому читанні, то українці зможуть безперешкодно користуватися електронними паспортами в Україні і для виїзду за кордон.

Раніше ми писали, після запуску пробної версії цифрового паспорту, як реагують в магазинах і банках на електронний документ. У Мінцифрі зазначали, що він має таку ж юридичну силу, як і ID-паспорт.

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