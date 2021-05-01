Кулич с цукатами, большие яйца и форшмак. За что сами берутся на Пасху депутаты Верховной Рады

Парламентарии вместе с "Сегодня" приготовили свои фирменные блюда

Народные депутаты Верховной Рады собственноручно готовят вкусности на Пасху – но в основном только фирменные блюда, на большее времени не хватает. Среди таких фирменных блюд избранники назвали кулич, форшмак и салат из томатов.

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О кулинарных талантах, политических шутках и колоритных пасхальных блюдах парламентариев – говорится в сюжете корреспондентки "Сегодня" Дарьи Филоненко.

Народный депутат и председатель партии "Голос" Кира Рудык к визиту съемочной группы "Сегодня" подготовилась заранее: на столе стояли отмеренные составляющие, с десяток посыпок и украшения в форме кроликов. Она родом с Закарпатья и к куличу имеет одно требование.

"Он должен быть, собственно, такой, как пирог, насыщенный, сладкий, обязательно с цукатами, обязательно с изюмом", – говорит Кира Рудык.

Нардеп призналась, что времени готовить каждый день у нее нет. Однако печь на Пасху – это святое, как и выбирать яйца к столу.

"Должны быть крупные яйца, с такими оранжевыми желтками, не купленные точно", – отмечает Кира Рудык.

Приготовление куличей по закарпатским рецепту занимает у депутата пять часов.

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А вот депутат от "Европейской солидарности", одессит Алексей Гончаренко на Пасху готовит свой фирменный форшмак. Рецепт подобный: две луковицы, сельдь и тайный ингредиент – орехи с дерева, растущего под окнами. Форшмак депутат готовит хорошо, а вот что касается традиционной пасхальной выпечки, то он только теоретик.

Александр Качура, депутат от "Слуги народа", готовит зеленый салат с помидорами – их очень любит его полуторагодовалая дочь. Однако нарезает салат и о праздничных семейных рецептах Александр Качура рассказал прямо у себя в офисе. Как пояснил депутат, это его второй дом. Ходить в церковь на Пасху в его семье было принято. Однако, по поводу того, что можно святить, возникали споры.

"Отец водку даже носил освящать, но мама ему запретила, сказала, это не тот продукт питания, необходимо освящать", – вспоминает депутат.

Но все же депутат дал кулинарный урок по раскраске пасхальных яиц.

"Это вроде ингредиент к блюдам, но это то, чего не хватает украинской политике", – пошутил Александр Качура.

За час депутат разрисовал три разные писанки – розовую, желтую с маками и партийно-зеленую.

Как ранее сообщал "Сегодня", вечером в Киев из Иерусалима прибыл Благодатный огонь. Самолет с огнем приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны) в 18:40. Также приехали около сотни священников со всей Украины, в тому числе руководители епархий, чтобы развести его в церкви в разных уголках страны.