Паска з цукатами, великі яйця і форшмак. За що власноруч беруться на Великдень депутати Верховної Ради

Парламентарі разом з "Сьогодні" приготували свої фірмові страви

Народні депутати Верховної Ради власноруч готують смаколики на Великдень – але здебільшого лише фірмові страви, на більше часу не вистачає. Серед таких фірмових страв обранці назвали паску, форшмак і салат із томатів.

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Про кулінарні таланти, політичні жарти та колоритні великодні страви парламентарів – йдеться у сюжеті "Сьогодні" кореспондентки Дарини Філоненко.

Народна депутатка і голова партії "Голос" Кіра Рудик до візиту знімальної групи "Сьогодні" підготувалася заздалегідь: на столі стояли відміряні складники, з десяток посипок та прикраси у формі кроликів. Вона родом із Закарпаття і до паски має одну вимогу.

"Вона має бути, власне, така, як пиріг, насичена, солодка, обовязково з цукатами, обовязково з родзинками", – каже Кіра Рудик.

Нардепка зізналась, що часу готувати щодня не має. Однак пекти на Великдень – це святе, як і обирати яйця до столу.

"Мають бути крупні яйця, з такими оранжевими жовтками, не куплені точно", – наголошує Кіра Рудик.

Паски за закарпатським рецептом у нардепки забирають п'ять годин.

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А от депутат від "Європейської солідарності", одесит Олексій Гончаренко на Великдень готує свій фірмовий форшмак. Рецепт такий: дві цибулини, оселедець і таємний інгредієнт – горіхи з дерева, що росте під вікнами. Форшмак депутат готує добре, а от щодо традиційної великодньої випічки, то тут він лише теоретик.

Олександр Качура, депутат від "Слуги народу", готує зелений салат з помідорами – їх дуже любить його півторарічна донька. Однак нарізає салат і про святкові родинні рецепти Олександр Качура розповів просто у себе в офісі. Як пояснив депутат, це його другий дім. Ходити до церкви на Великдень у його родині було заведено. Однак, стосовно того, що можна святити, виникали суперечки.

"Батько горілку навіть носив освячувати, але мама йому заборонила, сказала, це не той продукт харчування, який треба освячувати", – згадує депутат.

Але все ж депутат дав кулінарний урок з розмальовки великодніх яєць.

"Це начебто інгредієнт до страв, але це те, чього не вистачає українській політиці", – пожартував Олександр Качура.

За годину депутат розмалював три різні писанки – рожеву, жовту з маками і партійно-зелену.

Як раніше повідомляв "Сьогодні", ввечері до Києва з Єрусалима прибув Благодатний вогонь. Літак з вогнем приземлився в аеропорту "Київ" (Жуляни) о 18:40. Також приїхали близько сотні священиків з усієї України, зокрема керівники єпархій, аби розвести його у церкви в різних куточках країни.