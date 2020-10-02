Партия "Слуга народа" прокомментировала слова Марченко по Азербайджану

Партия напомнила своему депутату, как нужно себя вести

Слова народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко о "военной помощи Украины для Азербайджана" являются ее личным мнением и не отражают позицию этой политической силы и государства.

Реклама

Об этом говорится в заявлении партии "Слуга народа".

В партии призвали политиков воздержаться от заявлений, которые могут спровоцировать вражду или противоречить официальной позиции Украины.

"Сообщаем, что личные мнения депутатов не является официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и президент Украины. Призываем всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях. Они не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции украинского государства", – говорится в заявлении.

В тренде Обвиняемый в деле Гандзюк дал показания против Мангера – СМИ

Партия "Слуга народа" выразила соболезнования родным и близким погибших и раненых в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.

Реклама

Напомним, накануне в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко заявила, что Украина могла бы оказать военную помощь Азербайджану. По словам депутата, помощь уже оказывается "и в правовом поле, и в ресурсном". В свою очередь глава МВД Арсаен Аваков уже четко заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама