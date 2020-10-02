Аваков: Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану

Глава МВД потроллил депутатов, которые предлагают помочь одной из сторон карабахского конфликта

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни Азербайджану, ни Армении в военном конфликте в Нагорном Карабахе.

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Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава МВД четко отреагировал на предложения депутатов помочь Азербайджану.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов – надо бы поискать всей страной", – написал министр.

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Напомним, накануне в эфире канала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко заявила, что Украина могла бы оказать военную помощь Азербайджану. По словам депутата, помощь уже оказывается "и в правовом поле, и в ресурсном".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина поддержала территориальную целостность Азербайджана. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что ранее Баку высказывался в поддержку Украину в конфликте с Россией.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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