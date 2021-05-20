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Ответственность не только на Минздраве: Шмыгаль отчитается о борьбе с коронавирусом

20 мая, 20:59

Виктория Барановская Виктория Барановская

Премьер расскажет нардепам, как в стране выполняют постановление о борьбе с пандемией и что планируют предпринять в будущем

/ Фото: Кабинет министров Украины

В пятницу, 21 мая, в Верховной Раде выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он расскажет парламенту о борьбе с коронавирусом в Украине.

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Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, ответственность за борьбу с пандемией коронавируса лежит не только на Минздраве, а в первую очередь на Кабинете министров, который возглавляет премьер..

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"Ответственность в первую очередь находится в зоне ответственности Кабинета министров Украины, потому что очень много добавлено к этому процессу министерств. И завтра в Верховной Раде именно премьер-министр будет отчитываться о выполнении постановления Рады по борьбе с COVID-19", – заявил Разумков.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до последнего был против увольнения министра здравоохранения Максима Степанова, но премьер-министр Денис Шмыгаль больше не мог работать с ним.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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