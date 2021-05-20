Відповідальність не тільки на МОЗ: Шмигаль відзвітує про боротьбу з коронавірусом

Прем'єр розповість нардепам, як в країні виконують постанову про боротьбу з пандемією і що планують зробити в майбутньому

/ Фото: Кабинет министров Украины

У п'ятницю, 21 травня, у Верховній Раді виступить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він розповість парламенту про боротьбу з коронавірусом в Україні.

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Про це заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, відповідальність за боротьбу з пандемією коронавірусу лежить не тільки на МОЗ, а передусім на Кабінеті міністрів, який очолює прем'єр.

"Відповідальність насамперед знаходиться в зоні відповідальності Кабінету міністрів України, тому що дуже багато додано до цього процесу міністерств. І завтра у Верховній Раді саме прем'єр-міністр звітуватиме про виконання постанови Ради щодо боротьбі з COVID-19", – заявив Разумков.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що до останнього був проти звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова, але прем'єр-міністр Денис Шмигаль більше не міг працювати з ним.

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