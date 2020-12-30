Отстранение главы КСУ: у Зеленского прокомментировали решение

Президент действовал в пределах своих конституционных полномочий

Указ президента Владимира Зеленского об отстранении с должности судьи КСУ Александра Тупицкого является взвешенным и ответственным.

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Об этом заявил представитель президента в КС Федор Вениславский, передает "Интерфакс".

"Действовал ли президент Украины в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении судьи КСУ А. Тупицкого от должности судьи? Безусловно, да!",- сказал он.

По словам Вениславского, в соответствии с частью 3 ст. 154 УПК Украины, лицо, подозреваемое в совершении преступления и которое назначается президентом Украины, может быть отстранено от должности президентом по ходатайству прокурора.

"Получив обращение, президент Украины, пришел к однозначному выводу о необходимости немедленного отстранения А. Тупицкого от должности судьи КСУ, поскольку его пребывание на этом посту на время досудебного расследования представляет реальную угрозу не только объективности предварительного расследования, но и национальной безопасности государства в целом", – отметил Вениславский.

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Напомним, Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Также мы писали, что главу КС Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем использования заведомо ложных показаний свидетеля.

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