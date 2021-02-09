"Окно возможностей": как Украина может использовать провал визита Борреля в Москву

Резонансный визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву открывает "окно возможностей" для украинской дипломатии в диалоге с Евросоюзом.

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Об этом бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев пишет в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, отношения ЕС с Москвой находятся на самом низком уровне и Россия и не стремится к их улучшению. Москва издевается над либеральными принципами европейского общества, демократическими ценностями, публично демонстрирует неготовность к изменениям, развивается по пути авторитаризма.

В своих "домашних демаршах" глава МИД РФ Сергей Лавров перестарался. Его сообщение о выдворения трех дипломатов в конце встречи с руководителем дипломатии ЕС были восприняты в ЕС с максимальным уровнем негатива. И это ошибка Кремля, которая может стать роковой для российских амбиций, продолжает Елисеев.

Экс-заместитель главы АП считает, что в ЕС начался процесс глубокого переосмысления отношений с РФ. В интересах Украины, еще до заседания Совета ЕС 22 февраля и до рассмотрения вопроса о стратегии отношений ЕС с РФ на заседании Европейского Совета в марте, было бы четко закрепить нарратив о "никаких больше ожиданий, никаких больше смягчений" в отношении Москвы. В ЕС готовы к применению больших санкций против РФ, в том числе за неуважение к правам человека.

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"Теперь санкции должны коснуться всех в РФ, кто получает выгоду от сохранения "путинского режима". И это не только о замораживании активов, но и о противодействии отмыванию российских грязных денег в странах ЕС. Остановка "Северного потока – 2" и прекращение заигрывания с российской коронавирусной вакциной могли бы стать своеобразным символом эффективного противодействия ЕС российском неоимпериализму, а также четким сигналом единства против РФ, которая не сможет больше разделять ЕС" , – считает Елисеев.

По его мнению, будет отстранение Борреля с его должности или нет – теперь не так и важно, по крайней мере для Киева.

"Намного важнее то, что его визит в Москву запустил процесс пробуждения Объединенной Европы против агрессивной сущности Кремля. Задача Киева – сделать это пробуждение необратимым. Не Боррель должен признать свою ошибку относительно визита в Москву – это Брюссель переоценивал все эти годы готовность РФ к изменениям. А потому не Боррель, а Брюссель находился в плену иллюзий. Во всех институтах ЕС должны разделить ответственность за провал дипломатии на российском треке, а также критику, аргументированную и заслуженную, которую принял на себя Боррель в Европарламенте" , – подытожил дипломат.

Напомним, Боррель вновь призывает ввести против России новые санкции за гибридную агрессию, а российские власти назвал авторитарными.

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Также писалось, в МИД РФ удивлены заявлениями Борреля после его визита в РФ .

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