Українська
$ 27,67
33,26
  1. Новости политики

"Окно возможностей": как Украина может использовать провал визита Борреля в Москву

9 февраля, 21:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

ЕС начал процесс глубокого переосмысления отношений с РФ, говорит Константин Елисеев

Резонансный визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву открывает "окно возможностей" для украинской дипломатии в диалоге с Евросоюзом.

Реклама

Об этом бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев пишет в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, отношения ЕС с Москвой находятся на самом низком уровне и Россия и не стремится к их улучшению. Москва издевается над либеральными принципами европейского общества, демократическими ценностями, публично демонстрирует неготовность к изменениям, развивается по пути авторитаризма.

В своих "домашних демаршах" глава МИД РФ Сергей Лавров перестарался. Его сообщение о выдворения трех дипломатов в конце встречи с руководителем дипломатии ЕС были восприняты в ЕС с максимальным уровнем негатива. И это ошибка Кремля, которая может стать роковой для российских амбиций, продолжает Елисеев.

Экс-заместитель главы АП считает, что в ЕС начался процесс глубокого переосмысления отношений с РФ. В интересах Украины, еще до заседания Совета ЕС 22 февраля и до рассмотрения вопроса о стратегии отношений ЕС с РФ на заседании Европейского Совета в марте, было бы четко закрепить нарратив о "никаких больше ожиданий, никаких больше смягчений" в отношении Москвы. В ЕС готовы к применению больших санкций против РФ, в том числе за неуважение к правам человека.

Реклама

Читайте также: Унизил ЕС в Москве: Европарламент требует уволить Борреля

В тренде
"Окно возможностей": как Украина может использовать провал визита Борреля в Москву

"Теперь санкции должны коснуться всех в РФ, кто получает выгоду от сохранения "путинского режима". И это не только о замораживании активов, но и о противодействии отмыванию российских грязных денег в странах ЕС. Остановка "Северного потока – 2" и прекращение заигрывания с российской коронавирусной вакциной могли бы стать своеобразным символом эффективного противодействия ЕС российском неоимпериализму, а также четким сигналом единства против РФ, которая не сможет больше разделять ЕС" , – считает Елисеев.

По его мнению, будет отстранение Борреля с его должности или нет – теперь не так и важно, по крайней мере для Киева.

"Намного важнее то, что его визит в Москву запустил процесс пробуждения Объединенной Европы против агрессивной сущности Кремля. Задача Киева – сделать это пробуждение необратимым. Не Боррель должен признать свою ошибку относительно визита в Москву – это Брюссель переоценивал все эти годы готовность РФ к изменениям. А потому не Боррель, а Брюссель находился в плену иллюзий. Во всех институтах ЕС должны разделить ответственность за провал дипломатии на российском треке, а также критику, аргументированную и заслуженную, которую принял на себя Боррель в Европарламенте" , – подытожил дипломат.

Напомним, Боррель вновь призывает ввести против России новые санкции за гибридную агрессию, а российские власти назвал авторитарными.

Реклама

Также писалось, в МИД РФ удивлены заявлениями Борреля после его визита в РФ .

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия ЕС визит санкции санкции против России Сергей Лавров Северный поток 2 Константин Елисеев Жозеп Боррель

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на слова Зеленского о российской вакцине
У Путина отреагировали на слова Зеленского о российской вакцинеВласть
Яценюк: Закрытие трех телеканалов в Украине разозлило Кремль
Яценюк: Закрытие трех телеканалов в Украине разозлило КремльВласть
Зеленский разрешил пустить в Украину войска НАТО
Зеленский разрешил пустить в Украину войска НАТОВласть
"Украинцы – не кролики": Зеленский "пристыдил" российскую вакцинуВласть
Как записаться на вакцинацию от COVID-19: Зеленский назвал два способа
Как записаться на вакцинацию от COVID-19: Зеленский назвал два способаВласть
Зеленский обсудил поставки вакцины с главой компании Pfizer: детали переговоров
Зеленский обсудил поставки вакцины с главой компании Pfizer: детали переговоровВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять