"Вікно можливостей": як Україна може використати провал візиту Борреля до Москви

Резонансний візит верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля до Москви відкриває "вікно можливостей" для української дипломатії у діалозі з Євросоюзом.

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Про це колишній заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв пише у своєму Telegram-каналі.

На думку дипломата, відносини ЄС з Москвою перебувають на найнижчому рівні, і Росія і не прагне до їх покращення. Москва знущається з ліберальних засад європейського суспільства, демократичних цінностей, публічно демонструє неготовність до змін, розвивається шляхом авторитаризму.

У своїх "домашніх демаршах" глава МЗС РФ Сергій Лавров перестарався. Його повідомлення про видворення трьох дипломатів наприкінці зустрічі з керівником дипломатії ЄС були сприйняті в ЄС з максимальним рівнем негативу. І це помилка Кремля, яка може стати фатальною для російських амбіцій, продовжує Єлісєєв.

Екс-заступник глави АП вважає, що в ЄС розпочався процес глибокого переосмислення відносин із РФ. В інтересах України, ще до засідання Ради ЄС 22 лютого та розгляду питання про стратегію відносин ЄС з РФ на засіданні Європейської Ради у березні, було б чітко закріпити наратив про "ніяких більше очікувань, ніяких більше пом’якшень" щодо Москви. В ЄС готові до застосування більших санкцій проти РФ, зокрема за неповагу до прав людини.

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"Тепер санкції мали б торкнутися всіх тих у РФ, хто отримує зиск від збереження "путінського режиму". І це не лише про замороження активів, а й про протидію відмиванню російських брудних грошей у країнах ЄС. Зупинка "Північного потоку – 2" та припинення загравання з російською коронавірусною вакциною могли б стати своєрідним символом ефективної протидії ЄС російському неоімперіалізму, а також чітким сигналом єдності проти РФ, яка не зможе більше розділяти ЄС", – вважає Єлісєєв.

На його думку, буде відсторонення Борреля з його посади чи ні – тепер не так і важливо, принаймні для Києва.

"Набагато важливішим є те, що його візит до Москви запустив процес пробудження Об’єднаної Європи щодо агресивної сутності Кремля. Завдання Києва – зробити це пробудження незворотнім. Не Боррель має визнати свою помилку щодо візиту у Москву – це Брюссель переоцінював усі ці роки готовність РФ до змін. А тому не Боррель, а Брюссель перебував у полоні ілюзій. В усіх інституціях ЄС мають розділити відповідальність за провал дипломатії на російському треку, а також критику, аргументовану і заслужену, яку прийняв на себе Боррель у Європарламенті", – резюмував дипломат.

Нагадаємо, Боррель знову закликає ввести проти Росії нові санкції за гібридну агресію, а російську владу назвав авторитарною.

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Також писалося, у МЗС РФ здивовані заявами Борреля після його візиту до РФ.

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