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Одним абзацем. Зеленский и 90 заболевших – как президента будут беречь в Раде от коронавируса

19 октября, 13:39

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Меры безопасности будут обычными, хотя в парламенте новая вспышка заболеваемости

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде, несмотря на недавнюю вспышку коронавируса в парламенте – за последнее время в Раде заболели 10 человек, а всего с апреля – 90. Выступление президента пройдет с соблюдением обычных противоэпидемических мер – все должны быть в масках. Представители фракций сообщили "Сегодня", что рекомендаций пройти массовое тестирование на COVID-19 депутатам накануне выступления Зеленского не поступало. Также не было указаний о повышении мер безопасности. Депутатам на входе в парламент раздают медицинские маски и перчатки (хотя многие пользуются собственными, более надежными и дорогими респираторами). Везде стоят санитайзеры. В буфете подают заранее расфасованную в одноразовые боксы еду. Каждые три часа в заседаниях делается перерыв и зал обрабатывают антисептиком.

Выступление Зеленского в Раде
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Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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