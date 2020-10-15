Обращение Зеленского к Верховной Раде: 4 возможные темы

Президент Украины Владимир Зеленский обратится 20 октября с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины и народу. Ранее президент неоднократно обращался к парламенту, но нынешнее обращение – особое. Как ожидается, президент поднимет вопросы мира на Донбассе, борьбы с COVID-19. "Запрограммирует" на год реформы. И расскажет, как будет восстанавливаться экономика.

Что такое ежегодное послание президента?

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По сути, ежегодное послание президента Украины – документ, в котором президент поясняет ситуацию в стране на данный момент и формулирует тренды и задачи – для себя и для страны на будущий год. Ежегодное послание включает все аспекты внутренней и внешней политики – начиная с экономики и социальных вопросов и заканчивая тем, с кем мы будем заключать союзы, а с кем – воевать.

Послание состоит, как правило, из:

Аналитической записки – многостраничного документа с графиками, множеством цифр, ссылок и т.д. Этот документ раздается депутатам, министрам и т.д.

Собственно речи президента, в которой он расставляет акценты.

Это интересно. Формат ежегодного послания глав государств принят во многих странах мира. В конституционных монархиях, например Великобритании, его аналогом является "тронная речь". В других странах – президенты или премьеры. Например, 5 февраля весь мир следил за обращением президента к нации США Дональда Трампа. Обернувшегося, кстати скандалом: спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси под камеры разорвала текст обращения президента.

О чем скажет Зеленский 20 октября?

Эксперты "Сегодня" предполагают, что президент Владимир Зеленский в своем выступлении может сделать акценты на следующих вопросах:

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1. Достижение мира на Донбассе.

Президент расскажет о достигнутом (перемирие, освобождение пленных), целях, "красных линиях". Обязательно упомянет о новой инициативе – создании СЭЗ на Донбассе. Повторит о целесообразности модернизации Минских договоренностей. Однако революционных инициатив по теме не будет: если они и появятся, то, скорее после встречи в Нормандском формате.

2. Борьба с COVID-19 и преодоление последствий эпидемии.

Президент проинформирует о текущей ситуации, призовет все ветви власти мобилизовать все силы борьбу с эпидемией. Отдельно уделит внимание поддердке бизнеса, ситуации в медицинской сфере. Особый акцент будет сделан на международных договоренностях по поставкам в Украину вакцины и производства ее в нашей стране.

3. Восстановление экономики и экономический рост

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Акцент будет сделан на привлечении инвесторов, продолжении необходимых экономических реформ.

4. Реформы и институциональное обновление

Децентрализация, борьба с коррупцией, преступностью, судебная реформа, цифровизация – спектр вопросов, на необходимости решения которых ранее акцентировал президент очень широк. Некоторые из них, а может все он может упомянуть в послании.

Обязательно ли выполнять задачи послания?

Послание не является документом, обязательным к исполнению, всеми ветвями власти. Но оно формирует представление о том, каким видит будущий год глава государства. Какие приоритеты он поддержит, а какие – нет. Потому на документ ориентируются, в том числе, Верховная Рада и правительство. Но далеко не всегда.

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Происходит так по разным причинам. Начиная с политических – не все политсилы разделяют и готовы поддержать и реализовать видение главы государства (а для, например, Конституционной реформы нужен широкий консенсус). Есть и другие причины, по которым послания не воспринимаются как жизненно важный ля страны документ.

Кстати, президенты Украины, порой игнорировали принятую процедуру ежегодного послания. Так Леонид Кучма в 2004 году просто прислал депутатам документ. Проигнорировал послание в 2007 году и Виктор Ющенко. В связи с чем Верховная Рада даже приняла специальное постановление, в котором спикеру поручалось обратиться к президенту с предложением срочно подать документ в парламент.

Это интересно. Не только американская оппозиция использует выступление резидента с ежегодным посланием, как повод продемонстрировать свое отношение к деятельности главы государства. Например, во время выступления того же Леонида Кучмы в 2002 году депутат Юрий Луценко вручил президенту во время его выступления лапти. Лапти Кучма в сердцах бросил в зал. А годом позже оппозиция с началом выступления демонстративно начала складывать розданные экземпляры прямо на трибуну, за которой стоял глава государства.

А разве Зеленский раньше не обращался к парламенту и народу?

29 августа прошлого года, на первом заседании новоизбранного парламента президент обратился к ВР с внеочередным посланием. Это также формат, предусмотренный Конституцией. Но "ужатый": как правило, глава государства акцентирует во время внеочередного обращения на одном из важных аспектов. Владимир Зеленский, в частности, в своем обращении сформулировал задачи новоизбранного парламента.

Также глава Владимир Зеленский обращался к парламентариям во "внеконституционных" форматах – чтобы донести свою позицию по тому или иному вопросу. Например, 13 мая нынешнего года президент выступил в парламенте с призывом поддержать закон о банках.

Самым же ярким, было, пожалуй, инаугурационное обращение Владимира Зеленского.

Неоднократно глава государства высказывал свое мнение в обращениях к народу. Тематика была самая разная – начиная от ситуации с коронавирусом, заканчивая реакцией на трагические события. Как например, крушение украинских самолетов в Иране в январе и под Харьковом летом нынешнего года.

Это интересно: Самое необычное обращение Владимира Зеленского прозвучало в эфире 21 июля нынешнего года. Президент сказал всего две фразы: "Фильм Земляне 2005 года. Смотреть всем". Это выступление Зеленский записал на требование террориста, захватившего заложников в Луцке, чтобы не допустить человеческих жертв.

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