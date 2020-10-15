Обращение Зеленского к Верховной Раде: 4 возможные темы

Президент Украины Владимир Зеленский обратится 20 октября с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины и народу. Ранее президент неоднократно обращался к парламенту, но нынешнее обращение – особое. Как ожидается, президент поднимет вопросы мира на Донбассе, борьбы с COVID-19. "Запрограммирует" на год реформы. И расскажет, как будет восстанавливаться экономика.
Что такое ежегодное послание президента?
По сути, ежегодное послание президента Украины – документ, в котором президент поясняет ситуацию в стране на данный момент и формулирует тренды и задачи – для себя и для страны на будущий год. Ежегодное послание включает все аспекты внутренней и внешней политики – начиная с экономики и социальных вопросов и заканчивая тем, с кем мы будем заключать союзы, а с кем – воевать.
Послание состоит, как правило, из:
- Аналитической записки – многостраничного документа с графиками, множеством цифр, ссылок и т.д. Этот документ раздается депутатам, министрам и т.д.
- Собственно речи президента, в которой он расставляет акценты.
Это интересно. Формат ежегодного послания глав государств принят во многих странах мира. В конституционных монархиях, например Великобритании, его аналогом является "тронная речь". В других странах – президенты или премьеры. Например, 5 февраля весь мир следил за обращением президента к нации США Дональда Трампа. Обернувшегося, кстати скандалом: спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси под камеры разорвала текст обращения президента.
О чем скажет Зеленский 20 октября?
Эксперты "Сегодня" предполагают, что президент Владимир Зеленский в своем выступлении может сделать акценты на следующих вопросах:
1. Достижение мира на Донбассе.
Президент расскажет о достигнутом (перемирие, освобождение пленных), целях, "красных линиях". Обязательно упомянет о новой инициативе – создании СЭЗ на Донбассе. Повторит о целесообразности модернизации Минских договоренностей. Однако революционных инициатив по теме не будет: если они и появятся, то, скорее после встречи в Нормандском формате.
2. Борьба с COVID-19 и преодоление последствий эпидемии.
Президент проинформирует о текущей ситуации, призовет все ветви власти мобилизовать все силы борьбу с эпидемией. Отдельно уделит внимание поддердке бизнеса, ситуации в медицинской сфере. Особый акцент будет сделан на международных договоренностях по поставкам в Украину вакцины и производства ее в нашей стране.
3. Восстановление экономики и экономический рост
Акцент будет сделан на привлечении инвесторов, продолжении необходимых экономических реформ.
4. Реформы и институциональное обновление
Децентрализация, борьба с коррупцией, преступностью, судебная реформа, цифровизация – спектр вопросов, на необходимости решения которых ранее акцентировал президент очень широк. Некоторые из них, а может все он может упомянуть в послании.
Обязательно ли выполнять задачи послания?
Послание не является документом, обязательным к исполнению, всеми ветвями власти. Но оно формирует представление о том, каким видит будущий год глава государства. Какие приоритеты он поддержит, а какие – нет. Потому на документ ориентируются, в том числе, Верховная Рада и правительство. Но далеко не всегда.
Происходит так по разным причинам. Начиная с политических – не все политсилы разделяют и готовы поддержать и реализовать видение главы государства (а для, например, Конституционной реформы нужен широкий консенсус). Есть и другие причины, по которым послания не воспринимаются как жизненно важный ля страны документ.
Владимир Фесенко
политолог
Послания редко содержат действительно новые стратегические ориентиры. Я могу назвать лишь один пример: послание Леонида Кучмы в 1999 году, когда он объявил европейском векторе Украины. Это действительно предопределило будущее на многие годы. Больше таких стратегических инициатив не припомню.
Кстати, президенты Украины, порой игнорировали принятую процедуру ежегодного послания. Так Леонид Кучма в 2004 году просто прислал депутатам документ. Проигнорировал послание в 2007 году и Виктор Ющенко. В связи с чем Верховная Рада даже приняла специальное постановление, в котором спикеру поручалось обратиться к президенту с предложением срочно подать документ в парламент.
Это интересно. Не только американская оппозиция использует выступление резидента с ежегодным посланием, как повод продемонстрировать свое отношение к деятельности главы государства. Например, во время выступления того же Леонида Кучмы в 2002 году депутат Юрий Луценко вручил президенту во время его выступления лапти. Лапти Кучма в сердцах бросил в зал. А годом позже оппозиция с началом выступления демонстративно начала складывать розданные экземпляры прямо на трибуну, за которой стоял глава государства.
А разве Зеленский раньше не обращался к парламенту и народу?
29 августа прошлого года, на первом заседании новоизбранного парламента президент обратился к ВР с внеочередным посланием. Это также формат, предусмотренный Конституцией. Но "ужатый": как правило, глава государства акцентирует во время внеочередного обращения на одном из важных аспектов. Владимир Зеленский, в частности, в своем обращении сформулировал задачи новоизбранного парламента.
Также глава Владимир Зеленский обращался к парламентариям во "внеконституционных" форматах – чтобы донести свою позицию по тому или иному вопросу. Например, 13 мая нынешнего года президент выступил в парламенте с призывом поддержать закон о банках.
Самым же ярким, было, пожалуй, инаугурационное обращение Владимира Зеленского.
Неоднократно глава государства высказывал свое мнение в обращениях к народу. Тематика была самая разная – начиная от ситуации с коронавирусом, заканчивая реакцией на трагические события. Как например, крушение украинских самолетов в Иране в январе и под Харьковом летом нынешнего года.
Это интересно: Самое необычное обращение Владимира Зеленского прозвучало в эфире 21 июля нынешнего года. Президент сказал всего две фразы: "Фильм Земляне 2005 года. Смотреть всем". Это выступление Зеленский записал на требование террориста, захватившего заложников в Луцке, чтобы не допустить человеческих жертв.
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Владимир Фесенко
политолог
В Украине послание президента, к сожалению, не стало "государственным путеводителем" для всех ветвей власти. У нас скорей, это обязательная процедура. И способ коммуникаций президента с политическими элитами и обществом