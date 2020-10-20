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Очень непростой вопрос: Кравчук объяснил, как должна происходить реинтеграция Донбасса

20 октября, 19:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сначала в регионе должен установиться мир, а уж потом можно говорить о выборах

Чтобы обещанный президентом Владимиром Зеленским мир на Донбассе стал ближе, Украина должна принять пакет законов о реинтеграции региона.

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Об этом, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, первый президент (1991-1994) Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса – комплексный и должен включать в себя:

  • прекращение войны;
  • проведение выборов на неподконтрольных территориях;
  • формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
  • принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).

"То есть, это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", — отметил Кравчук и добавил, что "это очень непростой вопрос".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Кравчук поддержал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости амнистии для жителей ОРДЛО, на чьих руках нет крови.

Напомним, ранее Кравчук прокомментировал скандал в украинской делегации в ТКГ:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс леонид кравчук выборы на Донбассе реинтеграция реинтеграция донбасса

Источник: Сегодня

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