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Обама назвал Байдена своим братом, а президентство Трампа считает "реалити-шоу"

20 августа, 04:50

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Экс-глава государства впервые за четыре года обрушился с жесткой критикой на своего преемника

Бывший президент США Барак Обама сравнил президентство нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа с реалити-шоу и дал самую высокую оценку качествам бывшего вице-президента своей администрации Джозефа Байдена, – об этом пишет ТАСС.

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Экс-глава государства обрушился с жесткой критикой на своего преемника на высшем государственном посту, нарушив таким образом обещание не переходить на личности, данное в 2016 году. "Трамп не проявил интереса ни к работе, ни к стараниям найти общий язык, ни к использованию силы своих полномочий ради помощи кому-нибудь, кроме него самого и его друзей", — посетовал экс-президент. Он считает, что Трамп воспринимает свое президентство в качестве "реалити-шоу, которым можно пользоваться с тем, чтобы привлечь к себе интерес, которого он жаждет".

Обама выделил в Байдене, который является соперником нынешнего хозяина Белого дома на выборах, такие качества, как стойкость, умение сопереживать, уважительное отношение к людям и верность завету своих родителей: "Ты лучше всех, но и другие не хуже тебя". "Когда я приступил к поиску своего вице-президента 12 лет назад, я не ожидал, что в конце концов найду брата", — заметил Обама. Он назвал Байдена и его соратницу в предвыборной борьбе Камалу Харрис способными положить конец "смутному времени" в США, призвав сторонников поверить ему на слово и поверить в самих себя.

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США Барак Обама Дональд Трамп Джо Байден

Источник: ТАСС

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