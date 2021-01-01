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Новый год за решеткой: как Микитась отреагировал на свой арест

1 января, 12:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывшему политику даже не удалось отпраздновать Новый год – его поздно вечером увезли в СИЗО

Поздно вечером 31 декабря, почти перед самым Новым годом, Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-нардепа Максима Микитася.

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Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

По результатам рассмотрения ходатайства, следственным судьей вынесено постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на два месяца.

В то же время его адвокат Артур Габриелян рассказал, как отреагировал на решение суда экс-нардеп, когда его в 22:30 выводили из суда в автозак.

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"Подло и цинично, беспрецедентно, под елочку, на заказ высокопоставленным подлецам было принято это решение в деле, которого нет. Я какой угодно, но этого не делал (заказ похищения человека. – Ред.). Это дело точно не обо мне. Я должен сейчас быть со своими дочками, а не в автозаке...", – приводит адвокат слова Микитася.

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Напомним, суд 30 и 31 декабря рассматривал меру пресечения для Микитася. Накануне Нового года экс-нареп не явился на заседание суда, и было принято решение о его принудительном приводе. В результате его доставили в суд вооруженные силовики НАБУ. Сам же подозреваемый утверждал, что он был в другой части города на допросе и не мог прийти в суд.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали и удалось выяснить, кто за этим стоит.

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суд арест Микитась Максим

Источник: Сегодня

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