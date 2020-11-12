Невключение США в переговоры по Донбассу было ошибкой – Кравчук

Россия и боевики хотят отказаться от перемирие на Донбассе . Об этом сегодня рассказал глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук, мова йде в выпуске новостей "Сегодня".

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Самое долгое перемирие на Донбассе, 109 дней относительной тишины, под угрозой срыва. Москву и боевиков, похоже, тишина не устраивает. В планах, которые Россия и представители оккупационной власти предоставили на рассмотрение трехсторонней контактной группы в Минске, они предлагают отказаться от перемирия и заменить его на нечто другое.

"Первое решение, которое выполняется! Казалось бы, необходимо и дальше наращивать усилия, чтобы убрать те завалы, которые мешают лучшему его выполнению, или еще лучшему. А они говорят – необходимо от него отказаться!" – возмущается Кравчук.

Создается впечатление, говорит председатель украинской делегации в ТКГ, что Россия пытается блокировать любые предложения, которые могут приблизить мир на Донбассе. Он называет Москву тяжелым переговорщиком. Мол, россияне настаивают, чтобы только их мнение было определяющим. Противостоять такому напору Киеву – тяжело. Как и другим участникам нормандского формата. США – единственные, кто мог бы повлиять на ход переговоров. И невключение их в нормандский процесс изначально было ошибкой, считает Кравчук.

"Присутствие США в этом политическом формате влияния на Россию, конкретном, конкретными нормативными документами и решениями – это единственный путь, чтобы Россия была более податливой", – уверен политик.

Впрочем, о присоединении США к процессу поисков мира на Донбассе пока речь не идет. По крайней мере, официально. По словам Леонида Кравчука, об этом можно будет говорить только после формирования новой администрации. Джо Байден уже заявлял во время общения с президентом Франции и премьером Великобритании, что готов работать над решением конфликта в Украине. Но привлечение США к переговорному процессу точно не понравится России.

Напомним, как заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, Заявления победителя президентской гонки Джо Байдена "внушают оптимизм". В настоящий момент идет подготовка полноценного визита президента Владимира Зеленского в США.

Видео: Сегодня

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