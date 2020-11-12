Заявления Байдена об Украине "внушают оптимизм" – Офис президента

США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины

Между Украиной и Соединенными Штатами Америки существует стратегическое партнерство. Заявления победителя президентской гонки Джо Байдена "внушают оптимизм". В настоящий момент идет подготовка полноценного визита президента Владимира Зеленского в США.

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Об этом в эфире "Радио НВ" заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.

По его словам, Джозеф Байден дал понять: "Соединенные Штаты Америки готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины".

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Также, отметил Жовква, Киев и Вашингтон углубляют экономическое сотрудничество.

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Так, недавно было подписано соглашение с компанией Westinghouse о переходе еще одного реактора украинских АЭС – на этот раз типа ВВЭР-440 – на американское ядерное топливо.

На прошлой неделе состоялась встреча в формате видеосвязи президента Украины с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.

По его словам, "очень многие американские компании могут быть заинтересованы в украинском рынке".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще 7 ноября поздравил с победой на выборах президента США Джо Байдена.

Видео: Сегодня

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