Не во всем поддержал президента: нардеп рассказал, как ответил на вопросы Зеленского

Михаил Радуцкий согласен с Зеленским, что в Раде должно быть меньше депутатов

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал, что поддержал не все вопросы в инициированном президентом Владимиром Зеленским опросе.

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Об этом сообщает УНИАН.

"Я не по всем вопросам поставил галочку "да", – сказал он и уточнил, что только напротив одного вопроса он не поставил "да".

В тренде Опрос Зеленского проходит только на половине участков по всей Украине

А вот поддержал он вопросы о медицинском каннабисе и сокращении народных депутатов в Раде до 300 человек.

Напомним, всего в опросе пять вопросов: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, поддерживаешь ли создание на Донбассе свободной экономической зоны, нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, поддерживаешь ли легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных, нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Читайте также, как родители Зеленского ответили на эти вопросы.

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Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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