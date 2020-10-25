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Опрос Зеленского проходит только на половине участков по всей Украине

25 октября, 16:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Активнее всего спрашивают украинцев на юге страны, установила "Опора"

Возле 55% избирательных участков по всей Украине проводится опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, у остальных 45% волонтеры не работают. При этом там, где они есть, опрос проходит исключительно за пределами участков.

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Об этом свидетельствуют данные гражданской сети "Опора", которые обнародовала ее предправления Ольга Айвазовская, а также заявление главы Нацполиции Украины Игоря Клименко.

По данным "Опоры", на юге страны украинцев опрашивают намного активнее, чем в среднем по стране, – на 78,65% участков. Меньше всего волонтеров работает в западных областях – на 37,81% участков. В центре опрос проводится на 55,79% участков, на востоке – на 56,87%.

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При этом словам Клименко, которого цитирует Интерфакс-Украина, во время опроса наблюдается "лишний ажиотаж" и призывы к насилию. В частности, в Киеве поступали угрозы в адрес волонтера, которая принимала участие в опросе. Также в полицию поступило четыре заявления о том, что волонтеры, проводящие опрос, работают за деньги.

В тренде
Опрос Зеленского проходит только на половине участков по всей Украине
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"Могу сказать, что это политическая спекуляция – никто не имеет права никому угрожать", – сказал Клименко.

Напомним, ранее в полиции уже заявляли, что им поступают жалобы на опрос Зеленского. Например, в сети появилось видео, на котором мужчина несколько заполняет анкеты и засовывает их в ящик:

Как известно, Киевский окружной административный суд отказался отменить всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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Источник: Сегодня

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