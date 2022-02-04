Не смог связать двух слов! Тищенко снова оконфузился

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который прославился своими многочисленными "ляпами", вновь отличился, выступая на сессии Киевсовета.
Телеграм-канал Инсайдер UA опубликовал видеозапись речи нардепа с пометкой "Вы ничего не поняли? Мы тоже".
"Сегодня" приводит фрагмент выступления Тищенко полностью:
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"Вы все разумно, что... И мы это понимаем... Да, мы все разумно относимся к событию, и вы, девочка, которая улыбается сегодня во время войны, народный депутат, которая улыбается. Потому...
Киевляне не согласны, чтобы ими кто-то управлял, киевляне сегодня имеют желание жить в столице, которая является примером.
Чтобы сегодня мы видели ответы, слышали насчет тех, которые сегодня почему-то в Киеве есть. У нас столбики, которые сегодня не дают возможности парковаться киевлянам. Вы разрушаете бизнес сегодня. Вот какие настойчивые проблемы сегодня надо решать".
Конфузы Тищенко
- Николай Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой, написав в соцсетях "Христос воскрес!".
- В кулуарах Верховной Рады Тищенко рассказывал журналистам, что лично ходит покупать продукты на Бессарабский рынок – один из самых дорогих в Киеве. При этом оказалось, что нардеп абсолютно не ориентируется в ценах и называет в 3-4 раза заниженные цифры.
- В соцсетях пользователи уже высмеяли Тищенко за гречку по 12 грн, учитывая, что сейчас ее цена уже перевалила за 40 грн.
- Кроме того, недавно Тищенко облажался из-за вопроса журналистки.
- Ранее нардеп Тищенко, отвечая на вопрос о том, каким препаратом он вакцинировался, ответил – ковидом.