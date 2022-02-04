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Не міг зв'язати двох слів! Тищенко знову осоромився

Павло Заяць Павло Заяць
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4 лютого, 00:14
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Цього разу нардеп "відзначився", виступаючи у Київраді
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який уславився своїми численними "ляпами", знову відзначився, виступаючи на сесії Київради.

Телеграм-канал Інсайдер UA опублікував відеозапис промови нардепа з позначкою "Ви нічого не зрозуміли? Ми також".

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"Сьогодні" наводить фрагмент виступу Тищенка повністю:

"Ви всі розумно, що... І ми це розуміємо... Так, ми всі розумно ставимося до події, і ви, дівчинка, яка сьогодні посміхається під час війни, народний депутат, яка посміхається. Тому...

Кияни не згодні, щоб ними хтось керував, кияни сьогодні мають бажання жити у столиці, яка є прикладом.

Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули щодо тих, які сьогодні чомусь у Києві є. У нас стовпчики, які сьогодні не дають змоги паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати".

Конфузи Тищенка

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