Не міг зв'язати двох слів! Тищенко знову осоромився

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який уславився своїми численними "ляпами", знову відзначився, виступаючи на сесії Київради.
Телеграм-канал Інсайдер UA опублікував відеозапис промови нардепа з позначкою "Ви нічого не зрозуміли? Ми також".
"Сьогодні" наводить фрагмент виступу Тищенка повністю:
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"Ви всі розумно, що... І ми це розуміємо... Так, ми всі розумно ставимося до події, і ви, дівчинка, яка сьогодні посміхається під час війни, народний депутат, яка посміхається. Тому...
Кияни не згодні, щоб ними хтось керував, кияни сьогодні мають бажання жити у столиці, яка є прикладом.
Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули щодо тих, які сьогодні чомусь у Києві є. У нас стовпчики, які сьогодні не дають змоги паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати".
Конфузи Тищенка
- Микола Тищенко на Різдво привітав українців із Великоднем , написавши в соцмережах "Христос воскрес!"
- У кулуарах Верховної Ради Тищенко розповідав журналістам, що особисто ходить купувати продукти на Бессарабський ринок – один із найдорожчих у Києві. При цьому виявилося, що нардеп абсолютно не орієнтується у цінах і називає у 3-4 рази занижені цифри.
- У соцмережах користувачі вже висміяли Тищенка за гречку по 12 грн, з огляду на те, що зараз її ціна вже перевалила за 40 грн.
- Крім того, нещодавно Тищенко облажався через питання журналістки.
- Раніше нардеп Тищенко, відповідаючи на запитання про те, яким препаратом він вакцинувався, відповів – ковідом.