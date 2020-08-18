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Не подписал протокол на выборах: в Беларуси нашли мертвым члена комиссии

18 августа, 17:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Тело 29-летнего Константина Шишмакова обнаружили в реке Неман

В Беларуси обнаружили погибшим мужчину, который на прошедших на прошлой неделе выборах президента отказался подписывать протокол на избирательном участке.

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Как сообщает "Наша Нива", тело 29-летнего Константина Шишмакова спасатели обнаружили 18 августа в реке Неман.

Константин Шишмаков. Фото: nn.by

Константин Шишмаков. Фото: nn.by

Шишмаков был директором военно-исторического музея в городе Волковыск, а также членом избирательной комиссии на выборах. После голосования из-за фальсификаций он и еще один мужчина отказались подписывать протокол, о чем рассказал родным.

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Об его исчезновении стало известно 15 августа. Вечером этого дня он позвонил жене после работы и сказал, что больше не будет работать в музее и что он едет домой.

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Но домой мужчина так и не добрался. По вышкам мобильной связи удалось отследить, что его телефон отключился как раз в районе Немана.

При этом TUT.by пишет об отсутствии криминальной составляющей случившегося. Однако правоохранители это пока что никак не комментировали.

В целом, по данным белорусского МВД, после начала протестов в стране пропали 76 человек. Их судьба неизвестна до сих пор.

Напомним, что 9 августа в Беларуси завершились шестые в истории страны выборы президента. Согласно окончательным результатам ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Это не устроило ни оппозицию, ни народ – сейчас появляются многочисленные свидетельства фальсификаций и подтасовок, а белорусы уже больше недели выходят на массовые антиправительственные протесты.

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Самая масштабная акция состоялась 16 августа в Минске – на Марш свободы в центре столицы, по разным подсчетам, собрались до 220 тысяч человек. Это стало крупнейшим протестом в истории независимой Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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