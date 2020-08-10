Лукашенко сыграл свою игру: итоги выборов в Беларуси

В воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы, которые еще задолго до дня голосования успели окрестить самыми сложными для действующего главы государства Александра Лукашенко и "историческими" – для оппозиции. Национальный экзитпол по итогам опроса объявил уверенную победу Александра Лукашенко. По данным экзитпола, президент Беларуси получил поддержку 79,7%, за главного оппонента Лукашенко – Светлану Тихановскую – проголосовали 6,8% избирателей. Очевидно, в ближайшее время ЦИК подтвердит схожие результаты официально. Но на самом деле подводить окончательные итоги выборов рано: главные события в Беларуси только начинаются.

Голосование. Нарушения. Результаты

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Сенсаций на президентских выборах не произошло: накануне и в день голосования власть использовала все имеющиеся в арсенале авторитарных режимов методы для самосохранения:

зафиксированы многочисленные задержания независимых наблюдателей и людей, причастных к работе штаба главного оппонента Александра Лукашенко – Светланы Тихановской

независимых наблюдателей и людей, причастных к работе штаба главного оппонента Александра Лукашенко – Светланы Тихановской в стране в целом и в столице в частности весь день наблюдали перебои в работе интернета , соцсетей и месседжеров

, соцсетей и месседжеров еще до полудня воскресенья ЦИК Беларуси объявил о рекордно большом количестве (41,7%) предварительно проголосовавших граждан

Последнее позволяло, во-первых, признать выборы состоявшимися уже к полудню. По информации ЦИК Беларуси, в некоторых регионах явка к этому времени (с учетом проголосовавших предварительно) составила около 60%. Во-вторых, существенно затрудняло возможности для оппозиции контролировать итоговые результаты выборов.

Тем временем на протяжении дня независимые наблюдатели и представители оппозиционного лагеря фиксировали многочисленные нарушения в ходе голосования и после закрытия участков. Так, на камеры попал член комиссии одного из участков, спускающийся по лестнице со второго этажа с кипой документов в руках, повсеместно были зафиксированы очереди на участках, некоторые комиссии разъехались по домам, так и не проведя подсчет голосов и не объявив результатов голосования. Впрочем, вряд ли эти нарушения могли иметь ключевое влияние на итоги выборов: если власть и фальсифицировала результаты, то при существующем уровне допуска независимых наблюдателей и представителей оппозиции к избирательному процессу зафиксировать решающие фальсификации они просто не могли.

Выдержав паузу в несколько часов после закрытия участков, оппозиционно настроенные белорусы вышли на улицы. В Минске и других городах начались стычки. Причем в столице правоохранители действовали особенно жестко. В то же время, по информации телеграмм-каналов, в небольших городах акции протеста практически не встречали противодействия со стороны властей. "Такое впечатление, что вся милиция – в Минске", – написали авторы одного из каналов.

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Наблюдатели сходятся во мнении, что "горячей" была не только прошедшая ночь. Протесты продолжатся неделю, а то и больше. Об их размахе можно лишь строить предположения. Равно, как и об окончательных итогах. Сайт "Сегодня" сразу после завершения голосования попросил наших экспертов дать свою оценку произошедшему в день выборов и свой прогноз относительно дальнейшего развития событий.

"Белорусской оппозиции на выборах не было"

/ Фото: Страница на Facebook Игара Тышкевича

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего":

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"Кратко о результатах голосования: власть сыграла свою игру. Власть "загнала" значительную часть избирателей на досрочное голосование. Говоря "загнала", я имею в виду цифру, а не реальное число людей, проголосовавших досрочно. И поскольку оппоненты власти "прозевали" этот момент, им трудно будет оспорить и эту цифру, и результат. Потому что если у власти есть 40% досрочного голосования, то она имеет возможность корректировать общие результаты в нужную сторону в пределах 25%. И никакие онлайн- подсчеты в режиме реального времени тут оппозиции не помогут – дело-то уже сделано.

Второй момент: несмотря на то что протестные настроения в государстве существенны, но все же они не критичные для власти. Как иллюстрация – людей, которые в том же Минске "обозначали" себя белыми лентами (отличительный знак оппозиции. – Авт.), то это даже не 50%, к большому сожалению. Потому, я думаю, если бы выборы проходили честно, результаты подсчитывались реально, скорее всего был бы второй тур. Но не было бы победы оппонентов Лукашенко в первом туре. Потому что они, к сожалению, не отработали небольшие населенные пункты, сосредоточив силы в столице и больших городах.

Если говорить о начавшихся после закрытия участков протестах, то стоит отметить, что они проходят без централизованного руководства. По состоянию на воскресенье супруга Валерия Цепкало – Вероника – выехала в Москву. Руководитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова ведет де-факто собственную кампанию. Светлана Тихановская, таким образом, по сути осталась сама. При этом, если анализировать одно из ее последних обращений, ряд онлайн платформ, которые могли быть использованы для мобилизации сторонников оппозиции, уже не находятся под ее контролем, она не имеет к ним доступа.

После первых жестких стычек власть постарается купировать протесты и сделать все, чтобы еще больше децентрализовать их. То есть превратить в множественные мелкие, слабоорганизованные, рассеянные акции, которые легко купировать. В таком виде протесты продержатся пару недель и на этом все закончится.

Нужно понимать ключевой момент, что белорусская политическая оппозиция не принимала активного участия в этой игре. Здесь имели место три высокотехнологичных проекта, которые в итоге объединились. Это проект Тихановских, поддерживаемый одним из российских олигархов и медиамагнатов. Это отдельный проект бывшего руководителя "Белгазпромбанка", принадлежащего "Газпрому", Виктора Бабарико. И это проект Валерия Цепкало, который сегодня также поддерживается тем же медиамагнатом. Никакого отношения к старой белорусской оппозиции эти проекты не имеют. Это очень умные, технологичные, наполненные деньгами проекты. Но это не белорусская оппозиция.

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Запад выборы не признает, как не признавал двадцать лет подряд. Но тут вопрос не в признании, а в том, насколько жестко Запад отнесется к происходящему. Санкции будут, если будут сильные продолжительные столкновения правоохранителей и протестующих и много крови".

"Запад и Украина не признают эти выборы"

/ Фото: Facebook

Владимир Фесенко, политолог:

"То, что произошло в день выборов и сразу после голосования, – это не показатель. То, как пройдут выборы, то, что Лукашенко назовут победителем и то, что объективно большинство голосовавших граждан реально голосовали за него – это программируемо и ожидаемо. Никто из серьезных независимых наблюдателей не сомневался в этом изначально. Как и в том, что оппозиция не признает результаты выборов. Она не признавала их и раньше, но сейчас активность оппозиции и протестные настроения в государстве намного выше, чем раньше.

Но большая проблема оппозиции – отсутствие ярких лидеров. Светлана Тихановская – скорее символ протеста, нежели лидер. Я не разделяю мнения некоторых наблюдателей, что за ней стоят какие-то люди из Кремля. По большому счету, как известно, она стала кандидатом случайно – после ареста мужа, который намеревался составить конкуренцию Лукашенко. В моем представлении супруги Тихановские – это нечто среднее между самим Лукашенко образца 1994 года (напомню, тогда он был в оппозиции к действующей власти) и нашим Владимиром Зеленским. Такие себе люди "из народа", не связанные с политикой, не бывшие ранее политиками. Отсюда и успех Тихановской, ставшей своего рода "знаменем" протестных настроений. Но ее не нужно рассматривать как реального претендента на власть. И планы оппозиции состоят не в том, чтобы она выиграла выборы. Это нереально. Реальные планы оппозиции – спровоцировать политический кризис, расшатать режим Лукашенко, в идеале, заставить его уйти с должности.

Главные события, считаю, начнутся после объявления официальных результатов. Возможно, уже сегодня. Что касается экзитполов, то надо понимать, что в Беларуси, в отличие от Украины, есть определенные проблемы с практикой опросов на участках. Там, в отличие от нас, очень небольшая практика. Потому я бы к результатам относился очень осторожно. То, что Лукашенко скорее всего побеждает – это да, скорее всего. Но чтобы так убедительно… При этом, как мы видим, результаты экзитпола никак не повлияли на решимость оппозиционно настроенных белорусов. Они этим данным просто не верят.

В любом случае, избирательный процесс Лукашенко контролирует и его назовут победителем. Официальная цифра, думаю, будет около 80%, то есть близкой к той, что показал экзитпол. И вот после этого начнется наиболее активная фаза борьбы оппозиции с властью. Оппозиция будет выводить людей на митинги и протесты повсеместно. Сколько продлится эта фаза – сказать сложно. Но, думаю, все будет продолжительнее и сложнее, чем раньше. Если в прошлые разы полиция буквально за день-два купировала протесты, то сейчас есть сомнения в том, что все закончится так быстро. Полагаю, риск серьезнейшего политического кризиса после выборов в Беларуси достаточно высок.

При этом Лукашенко оказался в крайне неприятной для него ситуации. С одной стороны, у него конфликт с Россией. С другой, очевидно, Запад не признает эти выборы. А жесткое подавление протестов угрожает и более жесткой реакций Запада. Это, повторюсь, очень неприятная "вилка" для президента Беларуси.

Украина, полагаю, в вопросе признания выборов будет идти в фарватере Запада. Прямого признания не будет. Особенно, если будут фиксироваться жесткие методы подавления акций. Но де-факто Украина признает Лукашенко, как и Запад. Сотрудничество будет продолжаться. Кстати, здесь есть проблема. В сентябре намечается проведения очередного украино-белорусского форума. То есть он пройдет "по горячим следам" после выборов. И тут вопрос – не стоит ли нам попытаться перенести его, чтобы все успокоилось. Равно как и вопрос, стоит ли президенту Зеленскому ехать на инаугурацию. По логике, не нужно. Но на форум Зеленский должен поехать – это традиционное и крайне важное для сотрудничества двух государств мероприятие. Но снова-таки, многое зависит от того, как будут развиваться события. Если противостояние власти и оппозиции примет крайне жесткий характер, то Украина окажется "на растяжке". С одной стороны, нам невыгодна дестабилизация в Беларуси. С другой – оказывать какую-то моральную поддержку Лукашенко, тем более встречаться с ним, для Владимира Зеленского значит моментально нарваться на критику. Так что здесь проблема может быть. С другой стороны, если возникнет патовая ситуация, когда ни власть, ни оппозиция не смогут одержать победу, Украина вполне может выступить в роли посредника в урегулировании".

"Лукашенко попытался обезопасить себя от поддержки протестов Россией"

/ Фото: Facebook

Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины:

"Мы не можем давать полную оценку избирательной кампании и голосованию, поскольку процесс традиционно проходил в достаточно специфических условиях. Ни ОБСЕ, ни другие авторитетные международные организации не проводили наблюдение за выборами. Но по тем данным, которые мы черпаем из разных открытых источников, есть основания говорить, что результаты выборов не будут внушать доверия.

Есть данные, что на некоторых участках проголосовали более 100% избирателей, есть информация о других нарушениях. Примеров достаточно много, и все они будут усиливать недоверие как к результатам экзитполов, так и к официальным результатам голосования. Кстати, по моей информации, в Беларуси, кроме Национального экзитпола, проводился и независимый – силами нескольких авторитетных структур. Почему его результаты так и не были обнародованы, для меня вопрос. Недоверие к результатам голосования будут усугублять кардинально отличающиеся от результатов в Беларуси результаты на зарубежных округах.

Наконец, вопросы вызывает большой процент избирателей, проголосовавших досрочно. Практика досрочного голосования действительно распространена в демократических государствах. Но в случае с Беларусью, которая не является таковым, очевидно, что факт такого активного голосования вызывает подозрения. Что такое досрочное голосование? Это голосование, которое крайне сложно проконтролировать с точки зрения соблюдения всех процедур, сложно проконтролировать с точки зрения недопущения фальсификаций.

В общем, ключевой вывод: белорусский избиратель, причем не только настроенный крайне оппозиционно, не поверит в результаты. То есть, скорее всего, официально будут озвучены результаты, которые не признает цивилизованный мир. И которые не признает белорусский народ. Очевидно, мы в ближайшие дни станем свидетелями наиболее масштабных протестных акций с начала 2000-х, а то и за всю историю независимой Беларуси.

При этом, по моему мнению, в день выборов Лукашенко сделал ключевое заявление, призванное не допустить вмешательства России в ситуацию, чтобы Кремль был заинтересован в разжигании масштаба протестов. Он заявил, что Беларусь и Россия стратегические партнеры, фактически, что он прощает Путина, что он забыл историю с ЧВК Вагнера. Этим самым он частично обезоружил белорусскую оппозицию, которая частично также ориентировалась на Путина. С другой стороны, он попытался обезопасить себя от вмешательства России и поддержки Москвой протестных акций в Беларуси. Однако не факт, что последнее у него получилось: Путин всегда себе на уме и может менять позицию несколько раз в сутки. Впрочем, все же я оцениваю позиции Александра Лукашенко, как довольно устойчивые".

Лукашенко будет вынужден больше прислушиваться к Путину. Для Украины это опасно"

/ Фото: Facebook

Максим Джигун, политолог:

"То, что ожидали и белорусы, и западное сообщество, стало реальностью. Очевидно, что Лукашенко будет признан победителем. Очевидно, что к официальным результатам будет большое недоверие. Мне кажется, большая ошибка властей в том, что они решили сделать разрыв между Лукашенко и Тихановской настолько чудовищным. Было бы разумнее, раз уж они решили пойти на манипуляции, сделать их не настолько видимыми. Ну, показать разрыв в 15-20%. Потому что те протесты, которые начались после закрытия участков и объявления результатов экзитполов, вызваны в том числе возмущением людей. Они понимают, что такой тотальной поддержки у Лукашенко просто не было.

Понятно, что задумка была в том, чтобы продемонстрировать оппозиции тотальное преимущество, деморализовать ее. Очевидно, что когда такой огромный разрыв, теряется смысл бороться за результаты на каких-то отдельных участках, апеллировать к каким-то отдельным нарушениям. Но, судя по всему, был достигнут противоположенный результат. Народ выступил в целом против результатов.

Несмотря на то что Лукашенко сейчас имеет шансы удержаться в кресле, уровень протестных настроений в стране не сулит ему ничего хорошего в будущем. Если раньше он действительно имел поддержку народа, действительно выигрывал выборы, пусть с меньшим результатом, чем официально давал ЦИК, то сегодня ситуация иная. Легитимность его в глазах белорусов стремится к нулю. Я не исключаю, что оппозиция не остановится, протесты будут нарастать. И даже если Лукашенко с ними справится сегодня, шансы его продержаться в кресле пять лет проблематичны.

Другой вопрос, кто придет вместо Лукашенко. Мы видели, что по крайней мере часть оппонентов действующего президента шла в пророссийском фарватере. Действительно прозападных политиков, исповедующих западные стандарты демократии, мы не видели на этих выборах. Но, снова-таки, надо понимать, что простые белорусы выступили не против какого-то вектора развития, не против ориентации на Россию или на Запад. Они выступили против существующего режима.

В любом случае, нам надо внимательно наблюдать за событиями. Для Украины происходящее в соседней стране крайне важно. В последние годы пусть политику Лукашенко нельзя было назвать абсолютно лояльной к Украине, но все же это была политика, которая не позволяла нам ожидать "ножа в спину". Как будет в будущем – неизвестно. Нельзя исключать, что после всех этих событий Лукашенко будет вынужден больше прислушиваться к Путину. И это для Украины опасно".

Как проходили выборы в Беларуси, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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