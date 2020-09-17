Нардепу Юрченко официально сообщили о подозрении

Народному депутату Украины Александру Юрченко официально сообщили о подозрении, которое ранее подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Реклама

Статьи, по которым подозревают Юрченко: получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенному повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Отмечается, что, по данным следствия, депутат в завуалированной форме просил через посредника передать ему 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту, а также требовал 200 тысяч долларов на подкуп депутатов, которые входят в комитет, рассматривающий предложения к данному закону.

В тренде Зеленский прокомментировал скандал с Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

В августе правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части взятки.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму. Об этом глава государства сообщил во время визита во Львовскую область.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама