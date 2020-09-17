Українська
$ 28,12
33,39
  1. Новости политики

Нардепу Юрченко официально сообщили о подозрении

17 сентября, 16:12

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Депутата подозревают в вымогательстве взятки

Народному депутату Украины Александру Юрченко официально сообщили о подозрении, которое ранее подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Реклама

Статьи, по которым подозревают Юрченко: получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенному повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Отмечается, что, по данным следствия, депутат в завуалированной форме просил через посредника передать ему 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту, а также требовал 200 тысяч долларов на подкуп депутатов, которые входят в комитет, рассматривающий предложения к данному закону.

В тренде
Зеленский прокомментировал скандал с Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

В августе правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части взятки.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму. Об этом глава государства сообщил во время визита во Львовскую область.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взятка Ирина Венедиктова Александр Юрченко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
Зеленский впервые прокомментировал отравление Навального
Зеленский впервые прокомментировал отравление НавальногоПолитика
Министр здравоохранения Максим Степанов идет на выборы от
Министр здравоохранения Максим Степанов идет на выборы от "Слуги народа"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять