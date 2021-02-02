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Наказание за Крым. Украина ввела санкции против Никарагуа

2 февраля, 11:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты поддержали наказание для экзотического государства, которое решило работать с российскими оккупантами

Верховная Рада одобрила экономические санкции против Республики Никарагуа, которая собиралась незаконно торговать с оккупированным Крымом. Соответствующий проект постановления поддержали 322 народных депутата.

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Парламент утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против Республики Никарагуа".

Это решение СНБО одобрил накануне и президент Украины Владимир Зеленский.

Где находится Никарагуа:

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Напомним, ранее в Никарагуа заявляли о готовности наладить торговые отношения с Крымом и поставлять туда ром, бананы и какао.

9 ноября 2020 стало известно, что в оккупированном Россией Крыму открывают первое иностранное диппредставительство с 2014 года – консульство Никарагуа.

В ответ МИД Украины напомнил, что неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства, и заявил, что примет в дальнейшем "все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права", для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Никарагуа Верховная Рада санкции

Источник: Сегодня

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