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  1. Політика

Покарання за Крим. Україна ввела санкції проти Нікарагуа

2 лютого, 11:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати підтримали покарання для екзотичної держави, яка вирішила працювати з російськими окупантами

Верховна Рада схвалила економічні санкції проти Республіки Нікарагуа, яка збиралася незаконно торгувати з окупованим Кримом. Відповідний проєкт постанови підтримали 322 народних депутати.

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Парламент затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти Республіки Нікарагуа".

Це рішення РНБО схвалив напередодні і президент України Володимир Зеленський.

Де знаходиться Нікарагуа:

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Нагадаємо, раніше в Нікарагуа заявляли про готовність налагодити торгові відносини з Кримом і постачати туди ром, банани і какао.

9 листопада 2020 стало відомо, що в окупованому Росією Криму відкривають перше іноземне диппредставництво з 2014 року – консульство Нікарагуа.

У відповідь МЗС України нагадало, що неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, і заявило, що вживатиме надалі "всіх необхідних дій, передбачених законами України та нормами міжнародного права", для захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

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Нікарагуа Верховна Рада санкції

Джерело: Сьогодні

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