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НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Павла Вовка

3 ноября, 18:22

Алексей Росовецкий , Игорь Тимофеев

Судья систематически игнорировал присылаемые следователями повестки

Национальное Антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, обвиняемого в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

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Об этом сообщает сайт НАБУ.

Это было сделано в связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий.

Напомним, 22 октября Высший антикоррупционный суд не смог выбрать меры судьям Окружного админсуда Киева из-за их неявки на судебное заседание.

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17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка и еще четырем лицам. Их подозревают в попытке захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

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Сайт "Сегодня" писал, что судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить информацию о подозрении Павлу Вовку из Единого реестра досудебных расследований за якобы ненадлежащее ее вручения главе ОАКС.

Также напомним, Высший совет правосудия отказался отстранять от правосудия Павла Вовка и вернул соответствующее ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой без рассмотрения.

Напомним, 17 июля НАБУ провело обыски в помещениях ОАСК и ГСА, целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, расследуемого детективами бюро.

На пленках якобы зафиксированы голоса председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, которые договаривались о "сотрудничестве", чтобы оставить последнего в должности, несмотря на новый конкурс.

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Также сообщалось, что Павла Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Под подозрением были еще двое его коллег из Окружного суда, а также судья Суворовского суда Одессы. Всех подозревают в мошенничестве, принятии заведомо неправосудных решений и препятствовании митингам во время Евромайдана.

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розыск админсуд НАБУ захват власти Павел Вовк

Источник: Сегодня

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