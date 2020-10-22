ВАКС не смог избрать меру пресечения судье Вовку: не пришел на заседание о "захвате власти"

Председатель ОАСК и 11 других человек подозревают в попытке захвата власти

Высший антикоррупционный суд не смог выбрать меры судьям Окружного админсуда Киева из-за их неявки на судебное заседание.

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Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает на своей странице в Facebook.

ВАКС должен был рассмотреть ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ об избрании голове и одному из судей ОАСК, подозреваемым в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст.109, ч.2 ст .369-2, ч.2 ст. 344 УК Украины и ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины соответственно, меры пресечения в виде залога.

Однако заседание так и не состоялось, так как в суд не явились подозреваемые и их защитники. Поэтому рассмотрение ходатайств перенесено на 28 октября.

В антикоррупционной прокуратуре напомнили, что 17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении голове ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка и еще четырем лицам.

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Этих 12 человек подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

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Сайт "Сегодня" писал, что судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить информацию о подозрении Павлу Вовку из Единого реестра досудебных расследований за якобы ненадлежащее ее вручения главе ОАКС.

Также напомним, Высший совет правосудия отказался отстранять от правосудия Павла Вовка и вернул соответствующее ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой без рассмотрения.

Напомним, 17 июля НАБУ провело обыски в помещениях ОАСК и ГСА, целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, расследуемого детективами бюро.

На пленках якобы зафиксированы голоса председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, которые договаривались о "сотрудничестве", чтобы оставить последнего в должности, несмотря на новый конкурс.

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Также сообщалось, что Павла Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Под подозрением были еще двое его коллег из Окружного суда, а также судья Суворовского суда Одессы. Всех подозревают в мошенничестве, принятии заведомо неправосудных решений и препятствовании митингам во время Евромайдана.

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