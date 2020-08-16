Свозили автобусами и поездами: в Минске проходит митинг за Лукашенко (фото, видео)

На восьмой день масштабных антиправительственных протестов, которые охватили всю Беларусь, в Минске началась демонстрация в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

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Как сообщает TUT.by, акция проходит в центре столицы страны.

Участников манифестации свозят в Минск десятками автобусов и из Витебска и Бреста даже специальными железнодорожными составами.

Видео: TUT.by

Ранее пользователи соцсетей рассказали множество историй о том, как их родственников-работников госпредприятий и учреждений под угрозой увольнений и лишения премий свозят в столицу страны для участия в провластных акциях. Других же заманивают премиями и отгулами. Есть среди собравшихся и те, кто поехали по собственной воле.

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Одна из участниц митинга за Лукашенко утверждает, что против власти выходят за деньги – мол, молодые люди "сами хвастаются", что им дают по 50 евро. При этом она призналась, что никогда не видела акции вживую, что только смотрит телевизор.

"Нормальные дети сидят дома, почему-то у меня все дома сидят. А эти идут, им оплатили, наркоманки, дали выпить, оплатили, они идут и все. Они от безделья идут, им делать нечего... Я считаю, должны быть жестче (силовики – ред.)", – говорит женщина.

Видео: TUT.by

Данная демонстрация стала первой крупной акцией в поддержку белорусских властей и действующего президента Александра Лукашенко после выборов, которые завершились 9 августа.

К собравшимся вышли премьер-министр Роман Головченко, министр внутренних дел Юрий Караев, мэр Минска Анатолий Сивак, глава Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, а также глава пресс-службы президента Наталья Эйсмонт. По неподтвержденной информации ожидается и выступление самого Лукашенко.

Напомним, что согласно озвученным ЦИК результатам, на выборах за него отдали свои голоса 80,1% граждан, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую якобы лишь 10,12%. Никто из оппозиционных кандидатов не признал такие результаты.

В связи с масштабными фальсификациями на выборах граждане Беларуси вышли на протесты во многих городах страны. Наибольшие акции происходят в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте. В результате жесткого разгона демонстраций ОМОНом и СОБРом множество протестующих были травмированы, связь с некоторыми из них отсутствует до сих пор. Официально во время акций погибли два человека – проститься с одним из них накануне в Минске собрались тысячи человек.

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